Bursă: BET își reia corecția după revenirea tehnică de joi și vineri. Ce ar putea urma pentru bursa locală

Indicele BET și-a reluat scăderea în prima ședință a noii săptămâni, cu o depreciere zilnică de -2,6%, după două zile pozitive în finalul săptămânii trecute. Joi și vineri, BET a avut ședințe pozitive, în care referința bursei locale a schițat o revenire tehnică dintr-o serie de noi minime, după anunțul președintelui Nicușor Dan privind desemnarea europarlamentarului PNL Siegfried Mureșan pentru postul de premier.

BET a închis ședința de luni la 31.908 puncte, în mod relevant încă peste nivelul de 31.693 de puncte la care a închis ședința de miercuri, 16 septembrie, când a fost atins minimul actualei corecții (vezi grafic mai jos). Referința bursei a intrat oficial în teritoriul corecției pe 15 septembrie, când a consemnat un declin de peste -10% față de ultimul maxim istoric, de 36.487 de puncte, atins în data de 19 august.

Notă: Un minus de peste 10 procente pentru un activ financiar, față de un maxim istoric recent, marchează intrarea oficială în teritoriul corecției. În același timp, pragul de -20% marchează intrarea în ”bear-market”.

BET străpunsese banda Bollinger inferioară și era puternic ”supra-vândut”, semn că urma o revenire – O serie de indicatori au fost resetați după creșterile de joi și vineri

BET a deschis ședința de luni pe scădere și a afișat un minus de -1,3% după 45 de minute de tranzacționare, pentru ca apoi să se stabilizeze și să accentueze scăderea în jurul orei 15:00, atingând noi minime ale zilei (vezi grafic mai jos BET 5m – fiecare lumânare reprezintă 5 minute de tranzacționare).

Evoluția e explicată și de diminuarea șanselor învestirii unui cabinet Mureșan, după o decizie de nesusținere, luni, din partea PSD.

Scăderea de luni a BET a venit pe un rulaj zilnic de doar 117,5 milioane de lei, din care 94,3 milioane a fost rulajul pieței cu acțiuni, iar 13,2 milioane de lei rulajul cu obligațiuni.

Cele mai tranzacționate acțiuni au fost din nou cele ale Băncii Transilvania (TLV; -0,9%), cu 20,6 milioane de lei, Electroalfa (EAI; -1,8%) cu 16,4 milioane de lei, și Romgaz (SNG; -4,3%). De notat că acțiunile Electroalfa au fost incluse de luni în componența indicelui BET, fapt ce a influențat tranzacțiile zilnice ale fondurilor locale de tip ETF care oglindesc evoluția indicelui BET.

Evoluția negativă a BET a avut loc în ciuda unui context favorabil pe bursele internaționale, caracterizat de scăderea prețului petrolului Brent la 100 de dolari/barilul și calmării tendinței de creștere a dobânzilor suverane pe piețele dezvoltate, după ședința Fed de săptămâna trecută, în care banca centrală americană a decis majorarea dobânzilor cu 25 de puncte de bază.

Astfel, principalii indici bursieri din Europa au înregistrat preponderent creșteri luni, de aproximativ un procent, respectiv +1% pentru DAX (bursa germană) și pentru Stoxx600, indicele pan-european de referință.

Totodată, bursele americane afișau la 18:06, ora României, avansuri de +1% pentru S&P 500 și de +1,6% pentru indicele tehnologic Nasdaq – ambii indici bursieri de pe Wall Street se îndreptau către noi maxime istorice, la mică distanță de precedentele recorduri (vezi mai jos grafic Nasdaq).

Importantă pentru evoluția viitoare a BET e rămânerea peste nivelul de 31.000 puncte – BET e la 5,7% de media mobilă simplă de 20 de zile (20DSMA)

În ceea ce privește revenirea de joi și vineri, trebuie menționat că indicele principal al bursei locale străpunsese de miercuri banda Bollinger inferioară și s-a afundat și mai puternic, joi, în zona de ”supra-vândut” pe graficul zilnic (vezi indicator RSI – Relative Strength Index, indicator de momentum, în primul grafic de mai sus), un semnal privind o potențială revenire – după o deschidere puternic negativă joi, ziua desemnării noului premier – revenire tehnică care a continuat vineri,

Relevante pentru direcția viitoare rămân șansele învestirii, în Parlament, a unui cabinet Mureșan, respectiv cât de mare este riscul anticipatelor și al unui eventual ”downgrade” al ratingului suveran, dacă criza politică persistă. Totodată, BET a străpuns decisiv, săptămâna trecută, minimele lunii iulie (aproximativ 33.400 puncte pe graficul zilnic), un nivel de ”suport” important, care acum e de așteptat să devină ”rezistență” în contextul actualei reveniri tehnice.

De notat și că revenirea schițată de BET a pornit din intervalul 31.000-30.400 de puncte, indicat anterior de CursDeGuvernare.ro ca un prag de ”suport” de la care s-ar putea naște o inversare a tendinței recente – minimul pentru BET, în ședința de joi, a fost nivelul aproximativ de 30.800 puncte (vezi grafic BET 5m la linkul atașat). Menținerea peste acest prag este probabilă, în ciuda riscului ridicat al neînvestirii cabinetului Mureșan, în contextul în care BET a corectat deja o bună parte din avansul masiv din ultimele 18 luni și se prefigurează o corecție ”prin timp”, la fel ca după alegerile anulate din final de 2024.

Din nou, bursa locală, respectiv indicele BET, este în mijlocul unei corecții (sănătoase) după raliul masiv din ultimele aproximativ 18 luni (venit în ciuda unei crize fiscale și politice persistente) și pe fondul traversării de către piețele internaționale a unei noi perioade de turbulențe, alimentată de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu și de scumpirea puternică a petrolului din ultimele săptămâni, care a reaprins temerile privind inflația și a schimbat așteptările investitorilor privind dobânzile marilor bănci centrale.

Amintim că BET rămâne în continuare într-o configurație ce semnalează continuarea corecției, dacă nu prin preț (scădere suplimentară), atunci prin timp – piața locală a intrat cel mai probabil într-o perioadă mai îndelungată de consolidare, pentru ”digerarea” în timp (evoluție laterală în următoarele săptămâni/luni) a raliului masiv pornit în luna mai 2025, după alegerea unui nou președinte.

În plus, contextul politic este în continuare unul tensionat, fiind urgentă nevoie de instalarea unui nou Guvern cu puteri depline, care să facă rectificarea bugetară, să închidă PNRR-ul și să pregătească/adopte bugetul pe 2027.

Declinul recent vine și într-o perioadă cu o evoluție slabă a economiei românești (stagflație), caracterizată inclusiv de instabilitate politică și de lipsa unui consens politic pentru formarea unui guvern, care va avea în continuare misiunea dificilă de a reduce deficitul bugetar de la nivelul de 6% din PIB din acest an la sub 3% în următorii ani.

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