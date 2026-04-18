Indicele BET, ținut pe loc de riscul crizei politice, în timp ce piețele externe cresc puternic după redeschiderea Strâmtorii Ormuz

Indicii Bursei de Valori București (BVB) au închis pe scădere ședința de tranzacționare de vineri, pe contra-tendință cu piețele internaționale, care au crescut puternic după ce ministrul de externe al Iranului a anunțat redeschiderea Strâmtorii Ormuz pentru tranzitul internațional.

În același timp, președintele SUA Donald Trump a anunțat că blocada navală împotriva Iranului va rămâne în vigoare până la un acord complet, ce ar urma să includă și componentele nucleare. Trump a declarat joi seară că Iranul s-a angajat să predea uraniul îmbogățit, cel mai probabil unei țări terțe.

Indicele BET a încheiat ziua cu o scădere de 0,39%, în moderare în contextul în care înainte de anunțul redeschiderii Strâmtorii era înregistrată o scădere mult mai mare. Aceasta a fost totuși prima ședință de scădere după mai multe zile pozitive în care BET s-a apropiat de noi maxime istorice, după ce s-a conectat la tendința piețelor externe – indicii bursieri din America au resorbit complet pierderile din ultimele 2 luni, piața locală realiniindu-se până vineri la tendința internațională.

Dobânzile României au revenit peste 7% pe fondul riscului de declanșare a unei crize politice

Bursa locală s-a tranzacționat vineri și va rămâne în zilele viitoare sub influența crizei politice pe care PSD pare pregătit să o declanșeze, prin retragerea sprijinului politic al premierului Ilie Bolojan. Prezența BET în zona maximelor istorice conturează o perioada nouă de consolidare, pe măsura ce criza politică se va consuma în următoarele săptămâni sau luni.

Pe piața de obligațiuni, investitorii au reacționat la intensificarea riscului politic, iar dobânzile suverane ale României din piața secundară au crescut peste 7% pentru toate scadențele pe termen mediu și lung (5 ani și peste), la 7,14% la ora 17:45, vineri, în cazul dobânzii pe 10 ani (RO10Y).

Valoarea tranzacționată vineri la BVB a fost de 133,92 de milioane de lei, 109,59 milioane de lei fiind tranzacțiile cu acțiuni, iar 14,27 milioane de lei au cumulat tranzacțiile cu obligațiuni – unde creșterea dobânzilor a presupun o scădere a prețurilor obligațiunilor, din moment ce investitorii și-au redus expunerea.

Cele mai tranzacționate acțiuni de la BVB vineri au fost acțiunile Banca Transilvania (TLV, +0,2%) cu tranzacții de 18,54 milioane de lei, Romgaz (SNG) cu 8,15 milioane de lei și OMV Petrom (SNP) cu 7,47 milioane de lei.

BET s-a tranzacționat în precedentele două luni într-o formațiune de consolidare și tranzacționare laterală, perioadă în care au fost digerate creșterile puternice din debut de 2026.

