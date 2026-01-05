Bursa începe 2026 cu dreptul. BET crește cu 1,9% în prima zi de tranzacționare a noului an

Bursa românească a început anul 2026 cu dreptul, înregistrând noi recorduri în prima ședință de tranzacționare a anului.

Luni, indicele BET a închis ziua cu un plus de 1,9%, aproape de pragul de 25.000 de puncte.

Evoluția zilnică a BET a fost sprijinită de avansul de 1,9% al OMV Petrom (SNP), acțiunile Petrom depășind pentru prima dată pragul de 1 leu/titlu.

BET a debutat practic în aceeași tendință pe care a încheiat anul 2025, care a fost unul foarte pozitiv în materie de randamente bursiere, creștere a numărului de investitori și a lichidității medii zilnice.

Amintim că indicele de referință al bursei locale și-a accelerat tendința de creștere atât în cel de-al treilea trimestru din acest an, cât și în cel de-al patrulea, înainte de raportările financiare ale marilor companii listate la BVB – din care unele au plătit dividende în decembrie (OMV Petrom, Banca Transilvania). Per total, în 2025, BET a marcat un plus de peste 45%.

Una din explicațiile raliului bursier din final de 2025 și debut de 2026. BET se află acum peste banda superioară Bollinger, care indică „supra-cumpărare”

Evoluția bursieră locală este sprijinită în debut de an în special de cea de pe piețele internaționale, unde în primele ședințe de tranzacționare ale anului există un așa-numit ”efect ianuarie” (”January effect”) – în primele zile de tranzacționare se reinvestesc o bună parte din banii care ”intră” în conturile de tranzacționare în marjă după „recolaterizarea” activelor financiare din portofolii la finalul unui an profitabil.

Notă: „re-collateralization” = „recolaterizare” = recalcularea pragurilor de îndatorare asociate conturilor de tranzacționare în marjă ale investitorilor, în condițiile prețurilor mai mari sau mai mici ale activelor constituite ca garanții, la finalul unei perioade de timp. Asta înseamnă că dacă piața bursieră, spre final de an, este cu 15% mai sus year-to-date, va exista un adaos major de lichiditate nouă, disponibilă, într-o lume în care piața internațională de acțiuni are o capitalizare de peste 100 de trilioane de dolari. Asta în condițiile în care piețele de acțiuni sunt mișcate zilnic de fluxuri de capital de doar 75-150 de miliarde de dolari.

În plus, trebuie notat că decembrie și ianuarie sunt, istoric vorbind, cele mai mari luni din punctul de vedere al ciclurilor de expirare din piața americană de opțiuni: decembrie pentru expunerea pe indici, iar ianuarie pentru „single stocks”. Asta înseamnă fluxuri structurale puternice prezente la cumpărare, pe măsură ce ne apropiem de data de expirare lunară, care este mereu a treia zi de vineri din lună. Aceste fluxuri pozitive produc un efect global de apetit de risc, care se manifestă și pe piața noastră.

Notă: Tranzacționarea va fi închisă marți, 6 ianuarie (Bobotează) și miercuri, 7 ianuarie (Sf. Ion), următoarea ședință de tranzacționare urmând să fie joi, 8 ianuarie.

