BET, la mică distanță de pragul de 30.000 puncte: a încheiat săptămâna căderii Guvernului cu o creștere de +5,1%. Explicațiile

Indicele BET, referința Bursei de Valori București, a încheiat săptămâna căderii Guvernului Bolojan cu o creștere zilnică de +1,2%, respectiv o apreciere săptămânală de 5,1%.

Evoluția a venit în contextul unui raliu bursier puternic pe bursele americane și europene (vezi grafic mai jos), care au fost dominate de semnalele și știrile pozitive venite dinspre Casa Albă cu privire la soluționarea negociată a războiului SUA-Iran.

În plus, pe lângă faptul că BET a fost tractat de evoluția generală a burselor globale, e notabil că tendința ascendentă a fost reluată fix în ziua moțiunii de cenzură (marți, 5 mai), după o perioadă de incertitudine politică, care cu toate că nu s-a clarificat pare a fi privită cu indiferență de investitori.

Un alt element al evoluției recente a bursei este deprecierea de aproape 3 procente a leului în raport cu euro din ultima săptămână, care arată mai veridic situația României decât bursa – unde investitorii cumpără acțiuni inclusiv pentru a se proteja de inflația mai mare la lei ce va veni din deprecierea cursului valutar.

Notă: În piețele financiare, evenimentele de tipul moțiunii de cenzură pun un capac asupra activelor, înainte de eveniment – odată eliminată incertitudinea evenimentului (event-risk), indiferent prin ce soluție (în acest caz demiterea Guvernului), piețele pot relua sau inversa o tendință, în mod aparent inexplicabil, dacă condițiile de lichiditate și cele ce dau raportul dintre cerere și oferta de acțiuni/active – care formează prețul – dintr-o piață favorizează acea tendință.

Știri pozitive pentru companiile din energie, în ultima săptămână – Bursa locală e dominată de companiile energetice, mare parte de stat, sector extrem de profitabil și cu investiții mari în următorii ani

BET se află practic la mică distanță de pragul de 30.000 de puncte, de care s-a apropiat după un raliu masiv început în urmă cu un an, în mai 2025 (+82% raportat la minimul din mai 2025), după alegerea președintelui Nicușor Dan.

La evoluția din ultima săptămână au mai contribuit o serie de știri pozitive, inclusiv cea privind preluarea Azomureș de către Romgaz (SNG). Acțiunile Romgaz au bifat de altfel un raliu săptămânal de 16%, în timp ce titlurile companiei de stat Hidroelectrica (H2O), companie cu pondere de 12% în indicele BET, au urcat săptămâna trecută cu 8,7%.

Acțiunile ambelor companii au bifat noi maxime istorice, cu valori de piață record de 54,3 miliarde de lei pentru Romgaz și de aproape 76,4 miliarde de lei pentru Hidroelectrica.

Evoluția de vineri a BET a venit pe un rulaj al pieței de acțiuni de 81,15 milioane de lei, în timp ce valoarea totală a tranzacțiilor în ultima ședință a săptămânii tocmai încheiat a fost de 114,91 milioane de lei, cu un aport de 19,65 milioane de lei al pieței de obligațiuni.

