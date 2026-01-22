Revenire pe burse, după calmarea tensiunilor SUA-Europa: +1,7% pentru BET, +1,4% pentru bursa de la Frankfurt

Indicele BET, cel mai reprezentativ al Bursei românești, a revenit pe creștere în ședința de joi după corecția controlată de 3 zile din această săptămână, venită pe un fundal tensionat pe piețele externe. BET afișa un avans de +1,7% după aproape primele 2 ore de la deschiderea ședinței bursiere

Avansul BET a venit după ce piețele externe au reîntors tendința negativă din ultimele zile, pe fondul retragerii de către președintele SUA Donald Trump a amenințării cu tarife vamale asupra produselor exportate de unele țări europene pentru poziția lor privind Groenlanda.

Declinul de 3 zile al bursei locale a fost unul similar cu cel de pe cele mai importante piețe bursiere din Europa și SUA, scăderile fiind cauzate de posibila reaprindere a războiului comercial dintre Europa și SUA.

Amintim că președintele american Donald Trump a anunțat sâmbătă seară că SUA vor impune de la 1 februarie taxe vamale suplimentare de 10% asupra mărfurilor provenite din Marea Britanie, Norvegia și șase țări ale UE care au trimis trupe în Groenlanda pentru un exercițiu militar, săptămâna trecută. Tarifele ar fi urmat să crească apoi de la 10% la 25% de la 1 iunie, adăugându-se la tarifele deja în implementare de 15% pe bunurile din UE. Liderii UE au răspuns intransigent la această amenințare, adoptând o poziție dură înainte de discuțiile cu Donald Trump de la Davos de miercuri și joi. Ulterior, după o întâlnire cu secretarul general al NATO Mark Rutte, Donald Trump a anunțat că s-a convenit un acord pentru viitorul Groenlandei care oferă SUA „tot ce și-au dorit”.

Revenire puternică pe bursele din SUA și Europa

DAX, indicele bursei de la Frankfurt, creștea joi, la ora 11:50 (ora României), cu +1,4%, în timp ce indicele pan-european Stoxx 600 se aprecia la aceeași oră cu +1,3%.

În același timp, piețele bursiere americane se tranzacționau în pre-market (cotații futures) cu plusuri semnificative, după creșterile de peste un procent de miercuri: +0,4% pentru Dow Jones și +0,7% pentru US500 (S&P 500 futures), joi, la ora menționată (vezi grafic mai jos).

De notat totuși că bursele americane – cele mai importante pentru tendința globală – sunt în general vulnerabile în perioada ce începe în a doua jumătate a lunii ianuarie și se încheie la jumătatea lunii martie, aceasta fiind istoric (din motive ce țin de sezonalitatea, istorică, a fluxurilor de capital) cea mai slabă perioadă a anului bursier.

În plus, BET s-a tranzacționat pentru mai multe zile peste banda superioară Bollinger (vezi grafic în debutul materialului), ceea ce a arătat supra-cumpărare în debut de an. Mai mult, BET a fost la un moment dat, în ședința bursieră de vineri, cu 9% peste media mobilă simplă de 20 de zile (20DMA), ceea ce a însemnat un nivel de supra-cumpărare masiv și era un semn al unei vulnerabilități și al unei corecții ce era la orizont.

***