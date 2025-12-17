Bursa a bătut noi recorduri în final de an – 2025 a livrat randamente spectaculoase după tulburările electorale

Bursa românească a continuat să bată noi recorduri în finalul de an, indicele BET trecând peste pragul de 24.000 în acest debut de săptămână.

Cu toate că a corectat ușor în ședința de miercuri (-1%), pe fondul evoluției zilnice negative de pe piețele externe, BET și-a accelerat tendința de creștere atât în cel de-al treilea trimestru din acest an, cât și în cel de-al patrulea, înainte de raportările financiare ale marilor companii listate la BVB – din care unele au plătit dividende în decembrie (OMV Petrom, Banca Transilvania).

Broker: Evoluția pozitivă se datorează și unei stabilități la nivel politic

BET a trecut luni pentru prima dată de pragul de 24.000 de puncte, după ce joia trecută (11 decembrie) piața bursieră americană a atins și ea noi maxime istorice (marginale) la închidere după o perioadă de corecție/consolidare și relativă evoluție laterală. Marți, la ora 14:40, BET urca cu 0,5% la 24.147 puncte, iar la închidere recordul istoric a fost de 24.130 puncte.

Antonio Oroian, broker de acțiuni la Goldring, consideră că finalul de an se conturează a fi pozitiv după o creștere de peste 40% a indicelui principal BET în acest an. La finalul ședinței de marți, 16 decembrie, BET afișa un plus de 44% pentru anul curent, adică raportat la debutul de an.

”Am avut o zi bună și luni și avem și astăzi (marți – n.r.). Evoluția este una pozitivă și se datorează și unei stabilități la nivel politic. Chiar dacă mai vedem unele tensiuni există o stabilitate și investitorii apreciază această stabilitate. Anul 2025 a fost unul spectaculos cu privire la randamentele de pe bursa de la noi, o creștere de 40% a indicelui principal. Finalul de an se conturează a fi pozitiv”, a declarat Oroian, marți, într-o intervenție la Digi24.

Raliul local este de altfel susținut de perioada de relativă acalmie de pe piețele internaționale și de prezența susținută la cumpărare a investitorilor într-un context de creștere a prețurilor bunurilor și serviciilor – bursa oferă o alternativă cu randamente peste cele ale titlurilor de stat, cu toate că prin asumarea unor riscuri mai mari – și, implicit, și a veniturilor companiilor.

O evoluție similară cu configurația raliului bursier recent de la București a avut loc în perioada iulie-august și apoi perioada septembrie-octombrie, când BET a urcat rapid în 2-3 episoade cu presiune la cumpărare, întinse pe mai multe zile cu aprecieri consistente, episoade separate de câteva ședințe de repaos (vezi grafic BET mai sus).

De la 1 ianuarie vine majorarea taxelor pe capital – Investitorii ar putea marca profiturile la final de 2025, în scopuri de optimizare fiscală

De notat că rezultatele financiare ale companiilor au fost pozitive, cu toate că ele arată o tendință de temperare a profitabilității. Per total, rezultatele companiilor au fost în linie cu așteptările analiștilor, în timp ce indicele prețurilor de consum (IPC) a rămas de mai multe luni în preajma nivelului de 9,8-9,9% la nivel de ritm anual, după renunțarea la 1 iulie la mecanismul de plafonare-compensare a prețurilor mari la energie electrică și majorării cotelor de TVA și accize la 1 august.

La nivel general, o bună parte din companiile din BET listate la BVB activează în domeniul energetic, mare parte beneficiind de pe urma liberalizării pieței de energie care îmbunătățește perspectiva de profitabilitate și de dividende. În plus, o bună parte din companiile mari au activitate reglementată, iar un alt element definitoriu este că bursa locală dă dividende încă relativ mari, cu toate că se manifestă o dinamică generală de temperare a profitabilității.

În același timp, de la 1 ianuarie 2026 urmează majorarea taxării pe capital (proprietăți, dividende, profit).

Contextul pieței

Acesta este un alt element pozitiv pentru finalul de an pe bursă: investitorii au fost relativ feriți până acum de majorarea taxării, cu toate că au fost crescute impozitele pe câștigurile de capital. Singurele acțiuni de la BVB care au fost afectate de primul pachet fiscal al Guvernului sunt cele ale băncilor, care inclusiv grație dimensiunii sunt așteptate să rămână profitabile și atractive din perspectiva dividendelor. În plus, băncile includ în anumite costuri (comisioane și alte asemenea) taxa pe cifra de afaceri mărită de la 2% de 4%.

În plus, raliul recent a fost impulsionat la nivel macro de menținerea stabilă a perspectivelor financiare, bugetare și economice ale țării, cuplată cu evoluția puternic pozitivă a piețelor externe, în timp ce la nivel de cerere locală au fost o serie de anunțuri surpriză, pozitive, privind distribuții de dividende suplimentare de la OMV Petrom (SNP) și Banca Transilvania (TLV).

Mai mult, companii cu activitate de monopol precum Transgaz și Transelectrica au anunțat investiții mai mari și punerea în exploatare a altor investiții din anii anteriori (Transgaz – Coridorul Vertical de gaze), în timp ce Romgaz (SNG) a atras recent 500 de milioane de euro pentru finanțarea investițiilor, printre care și Neptun Deep, dezvoltat împreună cu Petrom, care va dubla producția României de gaze începând din 2027.

Totodată, perioada de relativă acalmie de pe piețele internaționale și avansul anual major al indicilor bursieri internaționali conturează perspectiva creșterii în finalul de an pentru activele de risc, cu condiția menținerii apetitului de risc și neescaladării disputei comerciale dintre SUA și China – unde cei doi lideri s-au înțeles în final de octombrie pe un acord comercial valabil 1 an de zile.

***