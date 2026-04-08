Bursa de la București se conectează la piețele externe și reîncepe ascensiunea: +0,9% pentru BET

Indicii Bursei de Valori București (BVB) au închis pe creștere ședința de tranzacționare de miercuri, prima după ce președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că a acceptat un armistițiu de două săptămâni cu Iranul și a declarat că Washingtonul va contribui la decongestionarea traficului maritim în Strâmtoarea Ormuz.

Indicele BET a încheiat ziua cu un avans de 0,85%, în moderare după ce în prima oră de tranzacționare afișa o creștere de 1,7%. Aceasta a fost a doua zi de creștere după o perioadă de două luni de consolidare și tranzacționare laterală, perioadă în care au fost digerate creșterile puternice din debut de 2026.

Electrica, cea mai cumpărată acțiune de la BVB. Indicii de pe Wall Street, creșteri de peste 2 procente după armistițiul SUA-Iran și prăbușirea de -15% a prețului petrolului

Evoluția vine în contextul în care indicii americani au recuperat la rândul lor o bună parte dintr-o corecție de 10 procente care a avut loc în ultimele 2 luni, piața locală realiniindu-se la tendința internațională – scăderea BET a fost oricum mai mică ca cea a piețelor dezvoltate, unde economiile și companiile sunt mult mai internaționalizate și astfel mai expuse tensiunilor internaționale.

În plus, valoarea tranzacționată a fost de 140,11 de milioane de lei, 115,75 milioane de lei fiind tranzacțiile cu acțiuni, iar 10,1 milioane de lei au cumulat tranzacțiile cu obligațiuni – unde randamentele au început să scadă, iar practic prețul obligațiunilor să se aprecieze. Cele mai tranzacționate acțiuni de la BVB au fost cele ale Electrica (EL, +2,4%) cu tranzacții de 31,84 milioane de lei, Banca Transilvania (TLV) cu 27,5 milioane de lei și OMV Petrom (SNP) cu 9,4 milioane de lei.

În același timp, obligațiunile în lei emise de Guvernul României se tranzacționau de asemenea pe piața secundară administrată de BNR cu presiune la cumpărare, dobânzile suverane ale României pe 10 ani (RO10Y) coborând sub pragul de 7% pentru prima dată în ultimele 5 săptămâni.

***