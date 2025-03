BESTEM 2025: Hackathonul care pregătește viitoarea generație de specialiști în IT și inginerie

BEST Engineering Marathon (BESTEM), una dintre cele mai cunoscute competiții de inginerie și tehnologie din București, revine în 2025 cu un format modernizat, aliniat cerințelor industriei. Ajuns la ediția a 13-a, evenimentul organizat de BEST București se va desfășura în perioada 26-27 aprilie 2025, introducând pentru prima dată două probe tehnice în două zile consecutive, fiecare fiind susținută de o companie parteneră din sectorul IT și inginerie.

Prin acest format inovator, BESTEM 2025 își propune să sprijine dezvoltarea profesională a studenților, oferindu-le acces la provocări reale din industrie și facilitând interacțiunea directă cu reprezentanți ai companiilor de top din România.

Un nou format competițional, mai apropiat de realitatea din industrie

BESTEM 2025 introduce, pentru prima dată, două probe distincte, fiecare cu o durată de 10 ore:

🔹 Sâmbătă, 26 aprilie – prima provocare tehnică

🔹 Duminică, 27 aprilie – a doua provocare tehnică

În fiecare zi, 13 echipe formate din 2-4 membri vor avea ocazia să dezvolte soluții inovatoare în domenii precum inteligența artificială, automatizări, dezvoltare software și inginerie aplicată. Competiția reproduce mediul de lucru dintr-o companie tehnologică, punând accent pe lucrul în echipă, adaptabilitate și rezolvarea de probleme complexe sub presiune.

Evenimentul debutează oficial în seara zilei de vineri, 25 aprilie, cu un Official Opening, unde reprezentanții companiilor partenere și participanții vor avea ocazia să discute despre tendințele emergente din IT și inginerie, digitalizare și viitorul pieței muncii în sectorul tehnologic.

BESTEM 2025: O investiție în viitorul tău

Hackathonul BESTEM nu este doar o competiție, ci și o platformă educațională care contribuie la pregătirea viitoarei generații de specialiști în tehnologie. Prin provocările lansate de companiile partenere, participanții sunt expuși la scenarii reale de business, având ocazia să aplice cunoștințele teoretice într-un mediu competitiv.

România se confruntă cu o cerere tot mai mare de specialiști în domeniul IT și inginerie, iar astfel de competiții joacă un rol esențial în dezvoltarea competențelor necesare pentru o economie bazată pe inovație. BESTEM creează un context în care educația formală este completată de experiențe practice, încurajând colaborarea dintre mediul academic și cel privat.

Oportunități pentru participanți și companii

Prin participarea la BESTEM 2025, studenții au acces la:

✅ Mentorat din partea specialiștilor din industrie

✅ Provocări reale inspirate din business cases actuale

✅ Networking cu lideri din sectorul tehnologic

✅ Premii pentru echipele câștigătoare

✅ Expunere în fața unor companii relevante din IT și inginerie

Pentru companiile partenere, BESTEM reprezintă o oportunitate de a interacționa cu viitoarea generație de profesioniști, de a identifica noi talente și de a sprijini formarea unei forțe de muncă bine pregătite pentru provocările economiei digitale.

📢 Înscrierile pentru BESTEM 2025 sunt deschise!

Pentru mai multe informații despre BESTEM 2025 și modalitățile de participare, accesați site-ul oficial al evenimentului sau urmăriți canalele noastre de comunicare.

📩 Contact:

🌐 Site: https://bestbucharest.ro/bestem/

📱 Social Media: https://www.instagram.com/bestem.bucharest/

***