Ministrul de finanțe al SUA, despre regimul tarifar cu China: ”Dacă ceva nu e stricat, de ce să umbli la el?”

Ministrul de finanțe al SUA, Scott Bessent (foto), a anunțat că Statele Unite sunt mulțumite de actualul regim tarifar cu China, un semnal că administrația Trump va menține calmul în relația cu principalul său competitor economic cel puțin până în noiembrie, când armistițiul comercial convenit luna asta expiră, scrie Bloomberg.

Întrebat într-un interviu la Fox News când ar putea fi vizibile progrese în negocierile cu China și dacă SUA are nevoie de un acord comercial, având în vedere modul în care merge situația tarifară, Bessent a spus: „Suntem foarte mulțumiți de situația cu China. Cred că, în acest moment, status quo-ul funcționează destul de bine”.

„China este cea mai mare sursă de venit din tarife – deci, cum se zice, dacă ceva nu e stricat, nu-l repara. (…) Am avut discuții foarte bune cu China. Îmi imaginez că îi vom revedea înainte de noiembrie”, a spus Bessent în interviul de marți.

Probabilă întâlnire Trump – Xi, cu posibil acord comercial

Bloomberg punctează că declarațiile lui Bessent și climatul lipsit de noi tensiuni deschide calea unei întâlniri între președintele Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping, posibil în final de septembrie sau debut de octombrie, unde s-ar putea anunța un acord comercial mai larg sau reluarea celui semnat în 2019.

Potrivit sursei citate, secretarul de stat Marco Rubio a confirmat că o întâlnire între cei doi lideri este probabilă, cu toate nu a fost stabilită nicio dată. Săptămâna trecută, Donald Trump a prelungit cu 90 de zile armistițiul tarifar cu China, ocazie cu care SUA a redus tarifele la 30% pe bunurile chinezești și China s-a angajat să relaxeze restricțiile la exportul de magneți din pământuri rare și alte tehnologii pentru producția de bunuri tehnologice.

China a fost ignorată până acum în materie de tarife secundare, unde India a fost în schimb luată la țintă pentru achizițiile de petrol rusesc – China este cel mai mare cumpărător de țiței din Rusia.

Bessent a apărat lipsa unor tarife secundare aplicate Chinei, într-un interviu pentru CNBC, spunând că India și-a crescut achizițiile de petrol rusesc abia după invazia la scară largă a Ucrainei din 2022.

Rafinăriile indiene au reluat achizițiile de petrol rusesc

Bloomberg mai scrie că rafinăriile de stat din India au reluat achizițiile de petrol rusesc după o scurtă pauză, în pofida tarifelor mai mari și a criticilor repetate ale oficialilor americani.

Mari deținători de rafinării precum Indian Oil și Bharat Petroleum au cumpărat în ultimele două zile mai multe transporturi de țiței de sortiment Ural, țiței rusesc, au precizat pentru Bloomberg surse din piață. Livrările sunt programate la încărcare în septembrie și octombrie.

India ar putea fi lovită din nou cu tarife

La începutul lunii, rafinăriile indiene oprise achizițiile de petrol Ural pentru exact aceleași luni, sub presiunea SUA. Peter Navarro, consilierul șef al lui Donald Trump pe probleme comerciale, a scris într-un editorial pentru Financial Times că reluarea achizițiilor indiene de petrol rusesc se datorează „lobby-ului Big Oil din India care urmărește profituri” și nu nevoile interne.

Scott Bessent a mai declarat marți că „cele mai bogate familii din India” profită de pe urma achizițiilor de petrol rusesc și a reiterat planurile de a crește și mai mult tarifele împotriva New Delhi.

***