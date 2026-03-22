Berlinul, în raza de acțiune a rachetelor iraniene, avertizează un comandant israelian de rang înalt

Atacul iranian asupra bazei americano-britanice de pe insula Diego Garcia demonstrează că și capitale europene precum Berlinul se află în raza de acțiune a rachetelor Teheranului, a declarat sâmbătă șeful Statului Major General israelian, Eyal Zamir, citat de dpa, potrivit Agerpres.

„Iranul a lansat o rachetă balistică intercontinentală în două trepte, cu o rază de acțiune de 4.000 de kilometri, către o țintă americană de pe insula Diego Garcia”, a precizat Eyal Zamir.

„Astfel de rachete nu sunt destinate să lovească Israelul”, a avertizat Zamir. „Raza lor de acțiune ajunge până în capitalele europene – Berlin, Paris și Roma se află toate în raza de amenințare directă”.

După trei săptămâni de război, regimul iranian a fost slăbit, a susținut generalul Zamir, afirmând că Israelul se află „la jumătatea drumului” în operațiunile sale.

El a avertizat că ofensiva israeliană împotriva Iranului va continua și pe durata Paștelui evreiesc, sărbătoare care începe în seara zilei de 1 aprilie și durează o săptămână. Sărbătoarea tradițională evreiască marchează exodul israeliților din Egipt și eliberarea lor din sclavie.

La trei săptămâni de la izbucnirea războiului, Iranul a menținut sâmbătă o atitudine de sfidare, comentează dpa.

Potrivit postului public de televiziune IRIB, serviciul de informații al Gardienilor Revoluției islamice a declarat că a analizat „punctele vulnerabile ale inamicului” și că pregătește un nou val de atacuri „folosind strategii noi și sisteme mai avansate”.

Gardienii Revoluției și-au reînnoit amenințările cu represalii în cazul unor noi atacuri asupra infrastructurii țării.

Ali Akbar Velayati, consilier în materie de politică externă al liderului suprem, a fost citat de agenția de presă iraniană Isna spunând că SUA și Israelul „vorbesc atât de mult despre victorie, de parcă ar încerca să se convingă pe ele însele”.

El a adăugat că lumea va fi diferită după încheierea războiului – „multipolară, cu Iranul ca axă principală a polului islamic”, conform dpa.

