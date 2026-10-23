Berlin – planuri de expropriere a unor apartamente de la companii ce dețin peste 10.000 de unități – Pierderi de 8 mld. € pentru Vonovia – Cum s-a ajuns la această situație

Cel mai mare proprietar de locuințe din Europa, Vonovia, ar putea suferi pierderi de până la 8 miliarde de euro ca urmare a planurilor noii coaliții de stânga de la Berlin de a transfera în proprietate publică portofoliile mari de locuințe private, relatează FT.

SPD, Verzii și Die Linke au convenit asupra unui document comun care ar permite municipalității să preia apartamentele de la companiile care dețin peste 10.000 de apartamente în Berlin.

Compensația ar fi plafonată la 16 miliarde de euro în total, iar un proiect de lege oficial este prevăzut pentru mijlocul anului 2028.

Vonovia deține aproximativ 140.000 de apartamente în oraș, astfel încât cea mai mare parte a portofoliului său din Berlin ar intra sub incidența acestei măsuri.

Cum s-a ajuns la această situație în Berlin

Ideea nu este nouă. În 2021, 59% dintre berlinezi au votat într-un referendum fără caracter obligatoriu în favoarea preluării proprietăților marilor proprietari privați.

Acel vot a reprezentat o reacție împotriva chiriilor care crescuseră vertiginos pe măsură ce orașul devenea una dintre cele mai dinamice piețe imobiliare din Europa.

O comisie de experți numită de guvern a concluzionat în 2023 că proprietarii ar putea fi expropriați în mod legal și despăgubiți cu o sumă inferioară valorii de piață, în temeiul unei clauze rar utilizate din Constituția Germaniei.

Fosta administrație municipală condusă de CDU a blocat procesul, adoptând doar o lege-cadru.

Însă rezultatul puternic obținut de Die Linke la alegerile regionale din acest an a readus planul în discuție.

Accesibilitatea locuințelor a devenit una dintre cele mai explozive probleme politice de pe întreg continentul.

Reacția investitorilor imobiliari și efectele pe burse

Investitorii au reacționat negativ. Acțiunile Vonovia se tranzacționează în jurul valorii de 16,50 €, puțin peste minimul înregistrat în ultimele 52 de săptămâni.

Morgan Stanley a retrogradat săptămâna aceasta acțiunile la „subponderare” și a redus ținta de preț de la 25 € la 14 €.

Jefferies a redus, de asemenea, ținta de preț, invocând costurile de finanțare, evaluările imobiliare și riscul de reglementare. JPMorgan își menține ratingul „supraponderat”, mizând pe faptul că planurile vor fi respinse în instanță.

Compania a suspendat noile proiecte rezidențiale din Berlin

Directorul executiv Luka Mucic a suspendat noile proiecte rezidențiale din Berlin, invocând lipsa certitudinii investiționale. Cele aproximativ 1.000 de apartamente aflate deja în construcție vor fi finalizate.

Vonovia susține că planurile nu au temei juridic și sunt neconstituționale, așteptându-se ca acestea să fie respinse în instanță.

Rezultatele sale pe nouă luni urmează să fie publicate pe 4 noiembrie, conform calendarului de relații cu investitorii.

Momentul ales agravează presiunea. Proprietarii sunt puternic îndatorați, iar valul global de vânzări de obligațiuni a determinat creșterea costurilor de împrumut, în timp ce valorile imobiliare rămân sub presiune.

Randamentele au atins niveluri record, nemaiîntâlnite din 2002.

O luptă la nivel federal potențată de contextul politic

Este posibil ca Berlinul să nu aibă ultimul cuvânt.

Coaliția federală germană a convenit în iulie să elaboreze un proiect de lege care să împiedice landurile să preia în proprietate publică locuințele private destinate închirierii.

Nu a fost încă prezentat niciun proiect, iar unii experți juridici se îndoiesc că o interdicție generală ar rezista unui control de constituționalitate. Indiferent de rezultat, se prefigurează o lungă bătălie în instanță.

Aspectul politic este greu de ignorat, notează FT. Pe fondul ascensiunii extremei drepte, așa cum a demonstrat victoria AfD cu 44%, partidele tradiționale se află sub presiune să le arate alegătorilor că pot rezolva problema costului vieții.

Între timp, cancelarul Friedrich Merz încearcă să convingă companiile globale să investească în Germania, așa cum a făcut la summitul de la Berlin din această săptămână, alături de Nvidia. Amenințarea cu exproprierea proprietății private transmite un semnal contrar.

În ce direcție se îndreaptă lucrurile

Exproprierea nu va rezolva criza locuințelor din Berlin. Nu se construiește niciun apartament nou, iar această măsură a determinat deja compania Vonovia să-și oprească activitatea de construcție.

Plafonul de 16 miliarde de euro pare, de asemenea, nerealist: propriii auditori ai Berlinului au estimat că costul total este mult mai mare, iar orașul se confruntă deja cu o lipsă de fonduri.

Rezultatul cel mai probabil este o perioadă de ani de incertitudine juridică care va îngheța investițiile tocmai atunci când orașul are nevoie de mai multe locuințe.

Pentru Vonovia, riscul politic are acum un preț, iar piețele îl reflectă în cotații. Până când instanțele sau situația financiară a Berlinului vor pune capăt planului, această reducere a prețului va rămâne.

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