BERD vede economia României în recesiune în 2026 după contracția din primul trimestru

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a revizuit semnificativ în scădere perspectivele economiei românești și estimează că produsul intern brut va înregistra o contracție de 0,2% în 2026, față de o creștere de 1,2% anticipată în februarie. Pentru 2027, instituția financiară internațională prognozează o creștere economică de 1,8%, sub estimarea anterioară de 2,2%.

Revizuirea survine într-un context marcat de deteriorarea indicatorilor economici și confirmă evaluările tot mai prudente formulate în ultimele săptămâni de instituțiile financiare și organismele europene.

„Deşi cheltuielile de consum vor rămâne constrânse de ajustările fiscale şi de inflaţia ridicată, investiţiile ar putea sprijini creşterea, condiţionate de absorbţia fondurilor europene din RRF (Facilitatea de redresare şi rezilienţă) şi redresarea încrederii companiilor. Riscurile de deteriorare rămân legate de potenţialele deviaţii de la strategia de consolidare fiscală pe termen lung (orice deviere va furniza doar un ajutor pe termen scurt), de comerţul internaţional volatil şi de incertitudinile politice prelungite”, avertizează BERD.

Potrivit raportului BERD „Regional Economic Prospects”, economia României a crescut cu numai 0,7% în 2025, un ritm apropiat de cel din anul precedent, însă structura creșterii s-a modificat semnificativ. Consumul privat, principalul motor al economiei în ultimii ani, a stagnat aproape complet pe fondul reducerii câștigurilor salariale reale. În același timp, cheltuielile guvernamentale au scăzut cu 11% în ultimul trimestru al anului trecut, în timp ce investițiile publice au rămas la un nivel ridicat, reprezentând aproximativ 7% din PIB. Exporturile nete au avut, de asemenea, o contribuție pozitivă, susținute de creșterea exporturilor de bunuri de capital și produse intermediare.

INS a confirmat deteriorarea activității economice în primul trimestru din 2026

Datele publicate în luna mai de Institutul Național de Statistică au confirmat o deteriorare accentuată a activității economice la începutul acestui an. Economia României s-a contractat în primul trimestru din 2026 cu 1,7% în serie brută față de perioada similară din 2025, rezultat semnificativ mai slab decât anticipațiile pieței și decât estimările principalelor instituții financiare. Totodată, PIB-ul a scăzut cu 0,2% comparativ cu trimestrul anterior, semnalând persistența tendinței negative începută în a doua jumătate a anului trecut.

Rezultatul din primul trimestru a fost considerabil sub consensul analiștilor și a alimentat scenariile privind intrarea economiei românești în recesiune în cursul acestui an. Potrivit economiștilor Erste, contracția economiei din debutul anului confirmă slăbiciunea cererii interne și dificultățile cu care se confruntă sectorul privat într-un mediu caracterizat de costuri ridicate și incertitudine. Ei se așteaptă la o contracție PIB similară, de -0,3%.

În paralel, Comisia Europeană a operat una dintre cele mai severe revizuiri ale prognozei economice pentru România din ultimii ani. Executivul european estimează că economia va stagna practic în 2026, după ce în prognoza precedentă anticipa o creștere de 1,1%. Comisia estimează acum un avans de numai 0,1% în acest an și o revenire la 2,3% în 2027. Revizuirea de un punct procentual a fost cea mai drastică din UE.

Principala explicație invocată de Comisia Europeană este epuizarea consumului, componenta care a susținut cea mai mare parte a creșterii economice din ultimii ani. Potrivit evaluării instituției, consolidarea fiscală și inflația persistent ridicată vor reduce semnificativ consumul intern, în timp ce investițiile finanțate din fonduri europene și exporturile nete vor reprezenta singurele componente cu aport pozitiv la creșterea economică.

Evaluarea BERD

Și BERD indică aceleași vulnerabilități. Instituția arată că inflația a accelerat puternic în a doua jumătate a anului 2025, ajungând la aproximativ 9,5%, după eliminarea plafonării prețurilor la electricitate și majorarea TVA și a accizelor. În aprilie 2026, rata inflației s-a apropiat de 11%, pe fondul noilor creșteri ale prețurilor la energie. În acest context, Banca Națională a României a menținut rata dobânzii de politică monetară la 6,5%.

În ceea ce privește finanțele publice, BERD estimează că deficitul bugetar general s-a redus de la 9,3% din PIB în 2024 la 7,95% în 2025 și ar urma să coboare la 6,2% din PIB în 2026. Instituția avertizează însă că ajustarea fiscală necesară pentru reducerea dezechilibrelor va continua să afecteze consumul și activitatea economică pe termen scurt.

Potrivit BERD, perspectivele pentru perioada următoare depind în mare măsură de capacitatea României de a accelera absorbția fondurilor europene din Facilitatea de Redresare și Reziliență și de refacerea încrederii mediului de afaceri. Instituția avertizează că riscurile rămân orientate în sens negativ și sunt legate de eventuale abateri de la strategia de consolidare fiscală, de volatilitatea comerțului internațional și de persistența incertitudinilor politice.

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