BERD finanțează cu 192 mil. euro trei proiecte solare de 531 MW în sud-estul României – Dezvoltatorul, o companie israeliană listată la Bursa de la Tel Aviv

BERD a anunțat joi că acordă un pachet de finanțare în valoare de 192 de milioane de euro pentru finanțarea a 3 parcuri solare: Slobozia, Corbii Mari și Iepurești II. Centralele, cu o capacitate totală de 531 MW, vor genera 676 GWh de energie regenerabilă pe an.

Centrala Slobozia a câștigat un contract pentru diferență în cadrul primei licitații CfD din România, potrivit BERD.

Proiectele solare sunt deținute în majoritate de OY Nofar Energy, o companie israeliană de energie regenerabilă listată la bursa din Tel Aviv.

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) arată că prin acordarea pachetului de finanțare în valoare de 192 de milioane de euro pentru cele 3 proiecte din sud-estul României sprijină securitatea energetică a țării noastre.

Centralele solare vor genera aproximativ 676 GWh de energie electrică verde pe an

BERD va furniza 64 de milioane de euro din fonduri proprii pentru construirea centralelor solare Slobozia, Corbii Mari și Iepurești II, iar restul de 128 de milioane de euro vor fi mobilizate de la creditorii comerciali.

Noile centrale solare reprezintă un alt pas înainte în eforturile României de a decarboniza sectorul energetic și de a crește ponderea energiilor regenerabile în mixul energetic. Situate în județele Dâmbovița și Giurgiu, centralele solare vor genera aproximativ 676 GWh de energie electrică verde pe an, evitând emisiile de aproximativ 280 000 de tone de CO₂ în fiecare an. Acest lucru va contribui în mod semnificativ la atingerea obiectivului României de a obține 38 % din consumul final brut de energie din surse regenerabile până în 2030.

Proiectul Slobozia va beneficia de un contract pentru diferență (CfD) pe 15 ani, atribuit în cadrul primei licitații CfD din România, un sistem conceput și implementat cu asistența tehnică a BERD. Energia produsă de celelalte două centrale solare va fi vândută pe piața competitivă Day-Ahead din România, demonstrând viabilitatea comercială crescândă a energiei regenerabile nesubvenționate în România.

Director BERD: Ambiția României este de a adăuga peste 10 GW de capacitate regenerabilă până în 2030

Schema CfD bidirecțională, dezvoltată cu sprijinul BERD și lansată în 2024, a acordat până în prezent o capacitate totală de 4,2 GW din surse solare și eoliene, depășind obiectivul național de 3,5 GW stabilit în cadrul Planului de redresare și reziliență (RRP) al României. Schema CfD stimulează investițiile în energie regenerabilă, oferind dezvoltatorilor stabilitate pe termen lung a veniturilor și consolidând integrarea pe piață a energiei din surse regenerabile.

Grzegorz Zielinski, directorul BERD pentru energie în Europa, a declarat: „Suntem încântați să sprijinim investițiile Nofar Energy în energie regenerabilă în România. Această finanțare demonstrează modul în care putem scala investițiile în energie regenerabilă și putem sprijini ambiția României de a adăuga peste 10 GW de capacitate regenerabilă până în 2030.”

Favi Stelian, director executiv al Nofar Energy România, a declarat: „Suntem încântați să anunțăm această a doua finanțare cu BERD, care consolidează încrederea în viziunea noastră pe termen lung și în capacitatea noastră de a realiza infrastructuri de energie regenerabilă cu impact în România. Acest parteneriat accelerează implementarea de noi active de energie verde și consolidează rolul Nofar în promovarea obiectivelor de sustenabilitate ale României și a securității energetice regionale.”

