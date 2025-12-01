cursdeguvernare

Newsletter
Contact
luni

1 decembrie, 2025

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Stiri

Benjamin Netanyahu i-a cerut oficial președintelui Israelului să-l grațieze. Premierul, acuzat de corupție

Rss
De Iulian Soare

1 decembrie, 2025

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a solicitat oficial o grațiere prezidențială în procesul său de corupție, explicând că speră astfel să pună capăt divizărilor pe care problemele sale juridice le-au cauzat în țară.

Netanyahu, care neagă orice nereguli, este vizat de cel puțin trei proceduri judiciare separate, în care nu s-au pronunțat încă verdicte.

Duminică, biroul președintelui israelian Isaac Herzog a anunțat că premierul a înaintat președintelui o cerere de grațiere excepțională, cu consecințe semnificative și că, „după primirea tuturor informațiilor relevante, președintele va analiza cererea în mod responsabil și serios”.


Prim-ministrul a justificat apoi cererea în numele interesului public, într-un videoclip difuzat de biroul său, subliniind provocările imense cu care trebuie să se confrunte țara, potrivit Agerpres.

„Avocații mei au trimis astăzi o cerere de grațiere președintelui țării. Mă aștept ca oricine își dorește binele țării să sprijine această măsură”, afirmă Netanyahu.

Președintele SUA, Donald Trump, i-a scris și el omologului său israelian la începutul acestei luni, cerându-i să-i acorde premierului grațierea.

În septembrie, Herzog a sugerat că l-ar putea graţia şi a declarat într-un interviu acordat postului de radio al armatei că procesul premierului ”apasă greu asupra societăţii israeliene”.

Netanyahu este acuzat, împreună cu soţia sa, Sara, de faptul că au acceptat produse de lux în valoare de 260.000 de dolari – trabucuri, bijuterii şi şampanie – de la miliardari, în schimbul unor favoruri politice. În celalte două dosare, el este acuzat de faptul că a încercat să negocieze o acoperire mai favorabilă în publicaţii israeliene.


Benjamin Netanyahu, în vârstă de 76 de ani, este premierul israelian care s-a aflat cel mai mare număr de ani în funcţie – peste 18 ani, din 1996. El a anunţat că va candida în următoarele alegeri, prevăzute către sfârşitul lui 2026.

(Citește și:Întâlnire JD Vance – Netanyahu, la Ierusalim. SUA și Israel pregătesc faza a 2-a a planului de pace în Gaza)

***

Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , , ,

citește și

Israel va trimite o delegație în Qatar pentru discuții privind Gaza, în ciuda cererilor „inacceptabile” ale Hamas

Hamas a dat un răspuns „pozitiv” celei mai recente propuneri a președintelui Donald Trump de încetare a focului în Gaza

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

Alarmă nouă: Scădere bruscă a gradului de ocupare – în cel mai mare ritm de după pandemie. Industria – victima principală. IT-ul pierde și el 30.000 de joburi. Către ce se îndreaptă piața muncii? O comparație cu statele UE

Chestiunea
O nouă realitate în economia României se strecoară printre datele

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți