Benjamin Netanyahu i-a cerut oficial președintelui Israelului să-l grațieze. Premierul, acuzat de corupție

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a solicitat oficial o grațiere prezidențială în procesul său de corupție, explicând că speră astfel să pună capăt divizărilor pe care problemele sale juridice le-au cauzat în țară.

Netanyahu, care neagă orice nereguli, este vizat de cel puțin trei proceduri judiciare separate, în care nu s-au pronunțat încă verdicte.

Duminică, biroul președintelui israelian Isaac Herzog a anunțat că premierul a înaintat președintelui o cerere de grațiere excepțională, cu consecințe semnificative și că, „după primirea tuturor informațiilor relevante, președintele va analiza cererea în mod responsabil și serios”.

Prim-ministrul a justificat apoi cererea în numele interesului public, într-un videoclip difuzat de biroul său, subliniind provocările imense cu care trebuie să se confrunte țara, potrivit Agerpres.

„Avocații mei au trimis astăzi o cerere de grațiere președintelui țării. Mă aștept ca oricine își dorește binele țării să sprijine această măsură”, afirmă Netanyahu.

Președintele SUA, Donald Trump, i-a scris și el omologului său israelian la începutul acestei luni, cerându-i să-i acorde premierului grațierea.

În septembrie, Herzog a sugerat că l-ar putea graţia şi a declarat într-un interviu acordat postului de radio al armatei că procesul premierului ”apasă greu asupra societăţii israeliene”.

Netanyahu este acuzat, împreună cu soţia sa, Sara, de faptul că au acceptat produse de lux în valoare de 260.000 de dolari – trabucuri, bijuterii şi şampanie – de la miliardari, în schimbul unor favoruri politice. În celalte două dosare, el este acuzat de faptul că a încercat să negocieze o acoperire mai favorabilă în publicaţii israeliene.

Benjamin Netanyahu, în vârstă de 76 de ani, este premierul israelian care s-a aflat cel mai mare număr de ani în funcţie – peste 18 ani, din 1996. El a anunţat că va candida în următoarele alegeri, prevăzute către sfârşitul lui 2026.

***