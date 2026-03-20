Benjamin Netanyahu: „Am distrus capacitatea Iranului de a îmbogăți uraniu”. Premierul israelian vrea conducte care să transporte energia din Golf spre porturile de la Mediterană

Iranul nu mai are capacitatea de a îmbogăți uraniu sau de a produce rachete balistice, după 20 de zile de atacuri aeriene americano-israeliene, a declarat joi seară premierul israelian Benjamin Netanyahu, într-o conferință de presă.

„Suntem în câștig, iar Iranul este devastat”, a spus Netanyahu, adăugând că arsenalul de rachete și drone al Iranului este puternic degradat și va fi distrus complet.

„Ceea ce distrugem acum sunt fabricile care produc componentele pentru aceste rachete și pentru armele nucleare pe care încearcă să le dezvolte”, a afirmat premierul israelian, potrivit Reuters.

Reuters adaugă că Netanyahu nu a prezentat dovezi pentru afirmația că Iranul nu mai are capacitatea de a îmbogăți uraniu.

Cum s-ar putea diversifica rutele de export energie din Golf

Tot joi, premierul israelian a declarat că susține construirea unor conducte care să transporte petrol și gaze din Orientul Mijlociu prin Peninsula Arabică către porturile israeliene, pentru a evita riscurile din Strâmtoarea Hormuz și din apele Golfului.

Specialiștii internaționali în energie notau deja că indiferent cum se termină acest război, următorii 5–10 ani vor produce o diversificare a rutelor de export pentru statele din Golf (GCC), departe de Golful Persic și Marea Roșie și posibil spre porturile israeliene și siriene de la Marea Mediterană.

Netanyahu a sugerat că ar trebui dezvoltate rute alternative pentru transportul energiei, indicând posibile beneficii pentru Israel în cazul unei blocări prelungite a acestui punct strategic.

„Să construim conducte de petrol și gaze spre vest, prin Peninsula Arabică, până în Israel și porturile noastre de la Mediterană — astfel eliminăm definitiv punctele de blocaj. Văd acest lucru ca pe o schimbare majoră care va urma acestui război”, a declarat Netanyahu.

În cadrul conferinței sale, Netanyahu a încercat să justifice operațiunile militare ale Israelului, în contextul în care atacurile asupra zăcământului de gaze iranian South Pars au declanșat represalii asupra infrastructurii energetice din Golf, alimentând creșterea prețurilor la energie pe piețele internaționale.

Întrebat despre atacul asupra South Pars, Netanyahu a spus că Israelul a acționat singur și că președintele Donald Trump i-a cerut să evite noi atacuri asupra infrastructurii de gaze iraniene.

