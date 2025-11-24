Belgia, 3 zile de grevă națională – Sindicatele acuză că măsurile de austeritate vor duce la un „dezastru social”

Belgia intră pentru trei zile într-o grevă ce va bulversa serviciile publice la nivel național, din cauza nemulțumirilor față de reformele anunțate de guvernul De Wever în scopul redresării finanţelor publice, despre care sindicatele spun că vor genera un „dezastru social”.

Greva de trei zile are scopul de a reaminti guvernului că mai este timp să-și ajusteze măsurile înainte ca acestea să fie supuse votului, potrivit sindicatelor.

Acțiunea sindicatelor va perturba grav serviciile publice, inclusiv activitatea din transporturi, spitale și școli.

Este cea mai recentă și cea mai amplă dintr-o serie de acțiuni întreprinse ca răspuns la măsurile de austeritate planificate de noul guvern federal, care, potrivit sindicatelor, amenință sistemul de protecție socială din Belgia.

Acțiunea de trei zile, care va avea loc în perioada 24 – 26 noiembrie, va începe cu o grevă de 72 de ore a transportului feroviar, pe 23 noiembrie.

Greva va implica tot personalul SNCB și al filialelor sale și ar putea fi urmată de alte acțiuni dacă autoritățile nu inițiază un dialog, relatează Digital Journal.

Se va asigura un nivel minim de servicii, bazat pe lucrătorii care nu participă la grevă, dar este vorba d eun număr limitat de personal.

Alți operatori de transport public, precum Stib (Bruxelles), De Lijn (Flandra) și TEC (Valonia), se așteaptă, de asemenea, la perturbări majore pe toată durata perioadei, deși nu pot specifica în acest stadiu ce trenuri, tramvaie și autobuze vor circula.

Stib se așteaptă la un numpr foarte redus în rețeaua sa din Bruxelles între 24 și 26 noiembrie, în timp ce De Lijn avertizează asupra reducerii serviciului și îndeamnă pasagerii să își verifice itinerariul zilnic

Reformele reprezintă „un regres social”, acuză sindicatele

Organizatorii sunt cele două mari sindicate – cel creştin, CSC, şi cel socialist, FGTB -, care cer în primul rând renunțarea la proiectul ce va suprima regimurile speciale de pensionare şi ar alinia vârsta de pensionare a tuturor funcționarilor la cea din sistemul privat, 66 de ani în prezent.

„Credem că nepoţii şi copiii noştri merită de asemenea să beneficieze de o pensie. Dacă nu facem nimic, costul lor va creşte cu 14 miliarde de euro în timpul următorilor cinci ani”, a explicat la sfârșitul săptămânii vicepremierul Jan Jambon, ministru pentru pensii, membru al aceluiaşi partid (N-VA) ca Bart De Wever.

Sectorul cultural din Belgia a chemat luni la o adunare în centrul Bruxellesului, pentru o manifestație.

Organizatorii vor cât mai multe pichete de grevă la intrarea în administraţii şi întreprinderi.

Sectorul privat este de asemenea îndemnat să facă grevă, în special în portul Anvers, din nordul Belgiei.

În aeroporturi, toate zborurile comerciale de pe aeroporturile Bruxelles-Zaventem şi Charleroi au fost anulate. Societăţile care administrează aeroporturile au anticipat un puternic impact al grevei printre agenţii de securitate şi hamali.

La Bruxelles, reţeaua de metrou, de tramvai şi autobuz era foarte perturbată luni dimineaţa, în timp ce traficul fluvial a trebuit să fie întrerupt în Marea Nordului şi portul Gent.

Această „grevă generală” de 24 de ore, la care se vor ralia de asemenea gardienii din închisori, personalul spitalicesc sau cel din sistemul de salubrizare, se înscrie într-o amplă mobilizare lansată vara aceasta ca rispostă la proiectele coaliţiei De Wever pentru redresarea finanţelor publice.

Belgia se numără printre ţările din UE vizate de o procedură pentru deficit excesiv.

