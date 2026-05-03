Beijingul cere firmelor chineze să ignore sancțiunile americane impuse rafinăriilor chineze de tip „ceainic”, înaintea summitului Trump – Xi

Președintele Donald Trump are programată o vizită la Beijing la mijlocul lunii mai pentru discuții cu președintele chinez Xi Jinping, prima vizită a unui președinte american în China în ultimii opt ani și care a fost deja amânată de războiul din Iran.

Cei doi președinți vor discuta despre conflictul SUA-Iran și șocul energetic, care a lovit Asia mai repede și mai puternic decât restul lumii. Alte subiectele pe care cei doi lideri urmează să le discute, includ situația din Taiwan, comerțul internațional, exportul cipurilor de inteligență artificială, pământurile rare și sancțiunile.

Un subiect important asupra căruia cei doi lideri vor petrece probabil mai mult timp este șocul energetic și campania de presiune maximă impusă de Biroul de Control al Activelor Străine al Departamentului Trezoreriei SUA asupra rafinăriilor independente chineze cunoscute sub numele de „ceainic”, situate în special în provincia Shandong, din cauza achizițiilor de țiței iranian, împotriva sancțiunilor americane, scrie Bloomberg.

Este posibil că sancțiunile anunțate săptămâna trecută asupra rafinăriilor chineze să facă parte din campania de presiune asupra Beijingului a Administrației Trump dinainte de viitoarea întâlnire a celor doi lideri.

Guvernul chinez a anunțat sâmbătă că firmele locale ar trebui să ignore și să nu respecte sancțiunile SUA care vizează cinci rafinări.

Rafinăriile, inclusiv rafinăria Dalian a companiei Hengli Petrochemical și mai mulți procesatori privați, au fost afectați de înghețarea activelor și interdicțiile bancare impuse de SUA la începutul săptămânii, potrivit Bloomberg.

Ministerul Comerțului de la Beijing a numit sancțiunile ilegale, spunând că acestea restricționează comerțul internațional și nu sunt autorizate în temeiul dreptului internațional.

„Guvernul chinez s-a opus în mod constant sancțiunilor unilaterale care nu au fost autorizate de Națiunile Unite în baza dreptului internațional”, a declarat ministerul chinez.

Se pare că Beijingul își protejează rafinăriile pentru a atenua campania de presiune a Washingtonului împotriva importurilor de țiței iranian, în timp ce Asia este afectată de criza energetică.

Vestea bună de săptămâna trecută este că China și-a redeschis robinetul pentru exporturile de combustibil către țările învecinate, deoarece stocurile interne sunt acum la niveluri confortabile. Acest lucru va oferi o oarecare ușurare țărilor care se confruntă cu penuria de combustibil cauzată de blocarea Strâmtoare Ormuz.

