BEI: Sentimentul mediului de afaceri din România este mai pesimist decât în Uniunea Europeană

Aproape opt din zece companii românești investesc, multe dintre ele având planuri de a-și extinde capacitatea, dar sentimentul general rămâne mai pesimist decât în Uniunea Europeană, relevă Sondajul Băncii Europene de Investiții (BEI) privind investițiile, dat marți publicității, citat de Agerpres.



Din prezentarea generală cu privire la România, reiese că 78% dintre companiile românești au investit în ultimul an, în creștere față de edițiile precedente, însă în continuare sub media UE, de 86%.



Principalele constatări ale Sondajul BEI privind investițiile se referă la investițiile și perspectivele acestora, digitalizarea și inteligența artificială, comerțul și lanțurile de aprovizionare, egalitatea de gen și clima.



În ciuda faptului că o mare parte dintre companiile românești se așteaptă la o deteriorare economică, politică și de reglementare, balanța pozitivă a firmelor care intenționează să-și crească investițiile este comparabilă cu cea din UE, impulsionată în special de infrastructură și de marile companii. Privind spre viitor, 44% din companiile românești își propun să-și concentreze investițiile pe extinderea capacității de producție în următorii trei ani, o valoare semnificativ mai mare față de media UE de 26%, chiar dacă întreprinderile exprimă o viziune mai pesimistă asupra mediului economic, politic și de reglementare decât cele din Uniune.



Sondajul evidențiază faptul că întreprinderile românești sunt deschise față de schimbare și gestionează multiple presiuni, de la cele geopolitice și întreruperi în lanțul de aprovizionare la riscuri climatice și reglementări mai stricte.



„Întreprinderile românești investesc și se modernizează, chiar și într-un mediu tot mai nesigur. Companiile recunosc clar oportunitățile de pe piața românească, mai ales în condițiile în care fondurile UE și investițiile publice stimulează îmbunătățiri majore în infrastructură și servicii publice. Acest sondaj ne reamintește că întreprinderile din România au nevoie de previzibilitate, o administrație eficientă și acces mai facil la finanțare. Rămânem pe deplin angajați să răspundem acestor nevoi pe teren și să sprijinim tranziția României la o economie mai competitivă și verde”, a transmis vicepreședintele BEI, Ioannis Tsakiris.



În calitate de cel mai mare creditor multilateral din țară, Grupul BEI consideră că aceste opinii exprimate sunt relevante pentru finanțarea și sprijinul consultativ pe care le acordă, astfel încât întreprinderile românești să poată investi în inovare, digitalizare și acțiuni climatice, menținând totodată competitivitatea și locuri de muncă de calitate.



Conform sondajului, România se distinge pozitiv în ceea ce privește echilibrul de gen în funcțiile de conducere, 40% dintre firme declarând că femeile reprezintă cel puțin 40% din personalul de conducere de nivel superior, fiind mult peste nivelul UE de 25%.



De asemenea, proporția întreprinderilor care utilizează multiple tehnologii digitale avansate a urcat la 48%, fiind comparabilă cu nivelul UE, iar 30% utilizează sistematic IA generativă în vederea îmbunătățirii proceselor.



„Utilizatori români ai IA sunt îndeosebi activi în marketing și vânzări, domenii în care se află înaintea mediei UE. Aproximativ 64% din întreprinderile românești participă la comerț internațional și multe dintre ele își reconfigurează lanțurile de aprovizionare pentru a se conforma cu noile reglementări, schimbări vamale și întreruperi logistice. Jumătate dintre importatori își diversifică țările din care se aprovizionează, iar 41% dintre firme investesc în urmărirea digitală a stocurilor și a intrărilor, ambele valori fiind mult peste mediile UE”, se arată în sondaj.



În ceea ce privește clima și egalitatea de gen, majoritatea întreprinderilor au declarat că au suferit pierderi din cauza schimbărilor climatice, 65% luând deja măsuri pentru întărirea rezilienței la riscurile fizice, însă mai puține față de media UE au investit în reducerea emisiilor.



„Sondajul privind investițiile oferă o imagine reprezentativă a modului în care companiile românești și europene investesc, inovează și fac față schimbărilor. Recunoașterea faptului că tranziția către o economie cu emisii reduse de carbon este percepută în principal ca un risc și transformarea acestei percepții într-un sentiment al oportunității va fi esențială pentru o creștere durabilă pe termen lung. Acest sondaj îi ajută pe toți factorii de decizie să-și direcționeze sprijinul acolo unde va avea cel mai mare impact”, a afirmat, la rândul său, economista-șefă a BEI, Debora Revoltella.



Sondajul Grupului BEI privind investițiile, care se efectuează din 2016, este un sondaj anual unic ce cuprinde aproximativ 12.000 companii. Datele pentru cea mai recentă ediție au fost colectate la mijlocul anului 2025 de la companii din toate statele membre ale UE. Sondajul include și un eșantion de întreprinderi din Statele Unite ale Americii.



Sondajul colectează date privind caracteristicile și performanța companiei, activități anterioare de investiții și planuri de viitor, surse de finanțare, dificultăți în finanțare și alte provocări cu care se confruntă întreprinderile, precum schimbările climatice, digitalizarea și comerțul internațional.



Banca Europeană de Investiții (BEI) este instituția de creditare pe termen lung a Uniunii Europene deținută de statele membre ale acesteia. Construită în jurul a opt priorități, BEI finanțează investiții care urmăresc obiectivele de politică ale UE stimulând acțiunile climatice și de mediu, digitalizarea și inovarea tehnologică, securitatea și apărarea, coeziunea, agricultura și bioeconomia, infrastructura socială, uniunea piețelor de capital.



Grupul BEI, care include și Fondul European de Investiții, a încheiat noi finanțări în valoare de aproape 89 miliarde euro pentru mai mult de 900 de proiecte cu impact puternic în 2024, stimulând astfel competitivitatea și securitatea Europei.



Aproximativ jumătate din finanțarea BEI în Uniunea Europeană vizează regiunile de coeziune, unde venitul pe cap de locuitor este sub media UE, și aproape 60% din investițiile anuale ale Grupului BEI sprijină acțiunile climatice și durabilitatea mediului.

