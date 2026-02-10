BEI a acordat finanțări de 1,6 mld. euro în România în 2025

Grupul Banca Europeană de Investiții (BEI) a acordat finanțări pentru România de 1,6 mld. euro în 2025, principalele proiecte vizând domeniile transportului și energiei. Acestea au ajutat la mobilizarea unor investiții în valoare totală de 5 mld. euro, echivalentul a 1,3% din PIB.

88% din portofoliul Grupului sprijină convergența economică a României cu media UE.

Împrumuturile au mers de la construirea de autostrăzi noi care traversează Munții Carpați și căi ferate modernizate, la obligațiuni verzi care finanțează energia curată.

150 mil. euro pentru inovare și digitalizare

Mai mult de 1,17 miliarde de euro au sprijinit în 2025 obiective de coeziune prin conexiuni de transport și infrastructură urbană îmbunătățite. Aproape 185 de milioane de euro au fost investite în proiecte energetice, accelerând tranziția către o energie mai curată. Întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) au primit peste 170 de milioane de euro, în timp ce mai mult de 150 de milioane de euro au susținut inovarea, digitalizarea și dezvoltarea capitalului uman.

„România avansează spre o economie mai verde, mai conectată și competitivă. Grupul BEI se mândrește să sprijine investiții care consolidează infrastructura de transport și urbană, impulsionează tranziția către o energie curată și cultivă creșterea pe termen lung a comunităților din întreaga țară. Aceste proiecte pun bazele unui viitor durabil și rezilient în cadrul UE”, a declarat vicepreședintele BEI Ioannis Tsakiris.

Conform celor mai recente rezultate anuale, finanțările Grupului BEI în România din ultimii cinci ani depășesc 10,1 miliarde de euro.

Infrastructură și proiecte energetice reprezentative

Unul dintre cele mai emblematice proiecte ale anului a fost sprijinul BEI pentru autostrada A1, o conexiune de transport vitală ce traversează Munții Carpați. O prima transa în valoare de 500 de milioane de euro a unui împrumut BEI cofinanțează o secțiune de 122 km între Pitești și Sibiu, parte a rețelei transeuropene de transport (TEN-T). Se prevede că, odată finalizată, autostrada va îmbunătăți siguranța rutieră, va scurta timpii de călătorie și va întări legăturile economice dintre București, partea de vest a României și, la scară mai largă, Uniunea Europeană. Costul total al proiectului este estimat la 5,5 miliarde de euro, BEI intenționând să ofere un împrumut de până la 1 miliard de euro alături de granturi UE și fonduri naționale. Proiectul beneficiază și de sprijinul Serviciilor de consultanță ale BEI.

Și tranziția României către o energie curată a luat avânt în 2025. În iulie, BEI a acționat drept investitor-ancoră în prima obligațiune verde corporativă a Electrica, o emisiune de 500 milioane de euro listată pe bursele din Luxemburg și București. Cererea puternică din partea investitorilor a subliniat încrederea sporită în sectorul energiei regenerabile al României, cu fonduri alocate pentru proiecte aliniate cu taxonomia UE pentru activități durabile.

Pe lângă finanțare, Grupul BEI și-a extins și implicarea in asistenţã tehnicã. Prin JASPERS, BEI a demarat o misiune alături de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene pentru a pregăti investiții în mobilitatea urbană integrată în Valea Jiului, o regiune cheie vizată de tranziția justă. În cadrul acestei misiuni, va susține șase municipalități, având planificate investiții de aproximativ 30 milioane de euro. Sprijinul consultativ a continuat și pentru modernizarea pe termen lung a rețelei de metrou din București, acoperind studiile de fezabilitate, aspectele contractuale și o strategie pentru eficiența energetică la nivelul întregii rețele.

FEI a mobilizat 346 mil. euro sub formă de garanții și instrumente de capital pentru inovare și finanțarea IMM-urilor

Fondul European de Investiții (FEI) a completat aceste eforturi mobilizând 346 de milioane de euro sub formă de garanții și instrumente de capital pentru inovare și finanțarea IMM-urilor.

FEI, parte din Grupul BEI, concepe capital de risc și de creștere, garanții și instrumente de microfinanțare care absorb o parte din riscul asumat de o gamă largă de intermediari financiari selectați când finanțează companii, persoane fizice și proiecte de infrastructură, îmbunătățind accesul la finanțare.

În 2025, România a aderat la Mecanismul de garantare a creditelor la export pentru Ucraina, gestionat de FEI, în cadrul căruia Exim Banca Românească a primit o garanție în valoare de 43,75 de milioane de euro pentru a sprijini fluxurile comerciale dintre UE, România și Ucraina.

„Cu o bază de capital consolidată și un plafon anual de investiții majorat de până la 100 de miliarde de euro, Grupul BEI este bine poziționat pentru a răspunde cererii UE de creștere a investițiilor în securitate, autonomie energetică și strategică, inclusiv în țări de coeziune precum România“, transmite BEI.

Grupul Băncii Europene de Investiții (BEl) este instituția de creditare pe termen lung a Uniunii Europene, deținută de statele membre ale acesteia. În 2025, Grupul BEI a încheiat contracte noi de finanțare în valoare de 100 miliarde de ero pentru peste 870 de proiecte.

***