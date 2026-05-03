BCR, profit de 602 mil. lei în T1, în scădere cu 19% față de anul trecut – Sergiu Manea, CEO-ul băncii: „Ne aflăm într-un moment de inflexiune economică, cu escaladare geopolitică, presiuni inflaționiste și perturbări pe piețele de energie”

Grupul BCR a înregistrat un profit net de 602 milioane de lei (118 milioane de euro) în primul trimestru din 2026, în scădere de la 742 milioane de lei la finalul lunii martie 2025, o scădere de aproape 19%. Veniturile operaționale au crescut ușor cu 0,3% an pe an, 1,609 miliarde de lei.

„Rezultatul a fost susținut de creșterea continuă a volumelor de afaceri cu clienții pe segmentele cheie, în pofida unui mediu de piață dificil”, transmite banca.

Rezultatul operațional a atins 1,04 miliarde de lei (205 milioane de euro) în T1 2026, situându-se ușor sub nivelul din T1 2025. „Această evoluție reflectă creșterea cheltuielilor operaționale într-un ritm mai accelerat decât cel al veniturilor operaționale, determinată de investițiile strategice aflate în derulare și de presiunile inflaționiste”, explică BCR.

Scădere a venitului net din dobânzi

Venitul net din dobânzi a scăzut ușor cu 1,4% comparativ cu T1 2025, până la 1,17 miliarde de lei (230 milioane euro) în T1 2026, fiind afectat de presiunea asupra marjelor într-un mediu de piață puternic competitiv.

Veniturile nete din comisioane au crescut cu 6,8% an pe an, până la RON 305 milioane (EUR 60 milioane) în T1 2026, susținute de o activitate tranzacțională mai intensă, creșterea creditării și niveluri mai ridicate ale comisioanelor din asigurări și produse de investiții. Această performanță confirmă relevanța continuă a surselor de venit diversificate.

Rezultatul net din tranzacționare și din instrumente financiare evaluate la valoare justă a crescut cu 4,1% an/an, până la 125 milioane de lei (25 milioane de euro) în T1 2026.

Veniturile operaționale au crescut ușor cu 0,3% an pe an, până la RON 1,61 miliarde de lei (EUR 316 milioane) în T1 2026, evoluție determinată de niveluri mai ridicate ale veniturilor din comisioane și din activitatea de tranzacționare.

„Ne aflăm într-un moment de inflexiune economică, iar primele trei luni din 2026 au purtat greutatea cumulată a escaladării tensiunilor geopolitice, a presiunilor inflaționiste în creștere și a perturbării distribuției globale de petrol și gaze. Impactul direct se vede în creșterea costurilor de risc, dar și în scăderea apetitului investițional și a consumului, care sunt influențate și de volatilitatea fiscală și politică locală. BCR are o responsabilitate față de oameni, de comunitate și companii, față de sănătatea și stabilitatea lor financiară. Avem capitalul, echipa și instrumentele care îi susține, care le oferă claritate și vizibilitate în timp real, pentru a înțelege unde sunt, ce urmează și cum să reacționeze”, a declarat Sergiu Manea, CEO BCR.

