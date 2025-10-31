BCR, la 9 luni: Profit net de 2,46 mld. lei, active și credite neperformante în creștere – Scad depozitele, cresc creditele de consum și corporate

BCR a realizat un profit net de 2.467 milioane de lei (491 milioane de euro) în primele 9 luni din 2025, în creștere cu 11,2% față de 2.217 milioane de lei (446 milioane de euro) în perioada similară din 2024, dinamica fiind susținută de un volum mai mare de afaceri cu clienții, arată grupul financiar-bancar într-un comunicat de presă.

În primele 9 luni ale anului, BCR a înregistrat un avans de 7% al activelor nete, o creștere de 11,2% a profitului net, venituri operaționale mai mari cu 8,5% și un rezultat operațional în creștere cu 9,0%.

Creștere a ratei de neperformanță

Banca, aflată în top 3 după active, raportează o creștere însemnată a ratei creditelor neperformante, la 3,7% în septembrie 2025, evoluție explicată de o „creștere temporară a stocului de credite neperformante”, atât pe segmentul retail cât și pe cel corporate.

„Se anticipează ca această tendință să fie inversată până la sfarșitul anului cu sprijinul unor măsuri de reducere a volumului de credite neperformante. Gradul de acoperire cu provizioane al creditelor neperformante s-a situat la nivelul de 127,2% în septembrie 2025”.

Astfel, rezultatul net din deprecierea activelor arată o alocare netă de provizion de 230 milioane de lei (46 milioane de euro) în primele 9 luni din 2025, comparativ cu o eliberare de provizion de 63 milioane de lei (13 milioane de euro) în perioada similară din 2024.

„Acest rezultat este în concordanță cu creșterea volumului de afaceri cu clienții și evoluția creditelor neperformante menționată anterior”, precizează BCR.

Banca adaugă că rata capitalului de Rang 1+2 a grupului BCR s-a situat la 22,3% în august 2025 (nivel estimat) și la 23,5% în decembrie 2024 (după capitalizarea profitului), semnificativ peste cerinţele Băncii Naţionale a României și reflectând pozițiile solide de capital și finanțare ale BCR.

Scădere a depozitelor, creștere la creditul de consum și cel corporate

În același timp, depozite clienților au scăzut cu 3,3% față de finalul lui 2024, la 87,97 miliarde de lei (17,31 mld. euro) de la 91 miliarde de lei (18,29 mld. euro) la data de 31 decembrie 2024.

Creditele și avansurile nete acordate clienților au crescut ușor cu 1,9% față de 31 decembrie 2024 până la 67,99 miliarde de lei (13.38 mld. euro) la data de 30 septembrie 2025, sprijinite de avansul pe ambele segmente retail și corporate.

Totodată, BCR a acordat credite noi retail pentru persoane fizice și microîntreprinderi de 13,8 miliarde de lei în primele 9 luni din 2025.

Per total, stocul de credite de consum negarantate (inclusiv carduri de credit și descoperit de cont) a crescut cu 20,0% an pe an. În același timp, stocul de credite ipotecare a crescut cu 4,5% an pe an, din care creditele ipotecare standard (Casa Mea) au crescut cu 23,0% an pe an, contrabalansate de portofoliul de credite Prima Casă în scădere.

În activitatea de creditare corporate, BCR a aprobat credite noi pentru companii în valoare de 11 miliarde de lei în primele 9 luni din 2025, dintre care aproximativ 30% destinate investițiilor.

Stocul de credite corporate a crescut cu 6,4% an pe an. Cele mai multe finanțări au fost direcționate către energie, bunuri de consum și infrastructură publică, sectoare cheie pentru reziliența și dezvoltarea economiei, potrivit BCR.

În T3 2025, BCR arată că a acordat finanțări de 420 milioane lei pentru proiecte care susțin investițiile în energie verde, agricultură, infrastructură și construcții.

2,66 milioane de utilizatori ai George

BCR arată Ecosistemul digital George (internet banking și mobile banking) a ajuns la 2,66 milioane de utilizatori, dintre care 2,32 milioane sunt utilizatori activi ai aplicației George mobile cu o creștere de 12% an pe an.

În același timp, aproximativ 170.000 de companii sunt înrolate în George pentru afaceri, iar fondul de Pensii Facultative BCR PLUS a ajuns la peste 171.000 de participanți.

Impactul dublării taxei pe cifra de afaceri

Pentru primele nouă luni din 2025, BCR va contribui la bugetul de stat cu 614 milioane de lei (122 milioane de euro), reprezentând suma cumulată din impozitul pe profit și taxa pe cifra de afaceri a băncilor, dublată din vară la 4%.

***