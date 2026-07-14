BCR listează la BVB obligațiuni de 1 mld. lei: a 13-a emisiune de obligațiuni din ultimii 7 ani. Banca a atras 13,4 mld. lei prin intermediul bursei

O nouă emisiune de obligațiuni emise de Banca Comercială Română (BCR) au intrat marți la tranzacționare în ringul Bursei de Valori București, conform unui comunicat publicat pe site-ul operatorului bursei locale.

Obligațiunile intră la tranzacționare sub simbolul bursier BCR33 și au o maturitate de 7 ani. Este prima emisiune de obligațiuni a companiei BCR din 2026, cea de-a 13-a emisiune listată de-a lungul timpului, precum și cea mai mare emisiune corporativă de la Bursă din acest an.

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Plasamentul privat în vederea admiterii la tranzacționare a obligațiunilor BCR33 s-a derulat în perioada 11 – 12 iunie 2026, oferta fiind închisă anticipat în mai puțin de 24 de ore, cu o subscriere totală de 1.000.200.000 lei, dublă față de suma minimă anunțată de 500 milioane de lei.

Obligațiunile corporative ale BCR, 1667 la număr, cu o valoare nominală de 600.000 lei, au o dobândă fixă de 7,77%, plătibilă anual și vor atinge maturitatea pe 16 iunie 2033.

Obligațiunile fac parte din programul EMTN (Euro Medium Term Notes) care permite companiei să acceseze piețe de capital internaționale pentru finanțare. Oferta a fost destinată exclusiv investitorilor calificați, fiind plasate 21 de ordine de subscriere, dintre care 64% provin de la investitori români și 36% de la investitori internaționali.

Companiile locale folosesc tot mai des bursa pentru finanțare – BCR a atras finanțări totale de 13,4 mld. lei în ultimii 7 ani

„O emisiune de un miliard de lei, încheiată în mai puțin de 24 de ore, dublu subscrisă. Este cea mai mare emisiune corporativă listată anul acesta la Bursa de Valori București, ceea ce pentru noi este un vot de încredere. Încredere în BCR, încredere în industria bancară și încredere în România. De astăzi, această încredere își continuă parcursul pe piața de capital, unde obligațiunile BCR sunt tranzacționate într-un ecosistem construit pe transparență, disciplină și guvernanță”, a declarat Sergiu Manea, CEO Banca Comercială Română, în comunicatul citat.

Emisiunea de obligațiuni BCR a primit rating Baa2 de la agenția Moody’s Ratings. Un rating Baa2 pentru obligațiuni este încadrat în categoria investment grade (recomandat pentru investiții), emitenții cu acest rating fiind considerați stabili.

„Cu o nouă emisiune de obligațiuni de peste un miliard de lei, ajungând astăzi la finanțări totale de 13,4 miliarde de lei, Banca Comercială Română își menține poziția de actor principal pe piața de capital românească. Obligațiunile listate astăzi la BVB demonstrează încrederea investitorilor instituționali în profilul financiar al BCR și în potențialul economiei locale. BCR continuă să folosească Bursa ca resursă strategică de finanțare, demonstrând stabilitatea și capacitatea reală de creștere a pieței noastre financiare. Ne bucurăm să marcăm împreună acest nou succes și suntem încrezători că parteneriatul dintre BCR și Bursa de Valori București va continua să genereze valoare și în anii următori”, a declarat și Remus Vulpescu, CEO Bursa de Valori București.

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