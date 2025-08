Rezultate BCR, la semestru: Profit net +12%. Creditarea crește puternic, neperformantele urcă și ele, 94% dintre contracte, prin flux digital

BCR a realizat un profit net de 1.473 milioane de lei (294 milioane de euro) în S1 2025, în creștere cu 12,0% față de 1.314 milioane de lei (264 milioane de euro) în S1 2024, datorită unei performanțe operaționale îmbunătățite, susținută de un volum mai mare de afaceri cu clienții, arată banca într-un comunicat de presă.

În prima jumătate a anului în curs, BCR a înregistrat un avans de 9% al activelor nete, o creștere de 12% a profitului net, venituri operaționale mai mari cu 10,8% și un rezultat operațional în creștere cu 11,9%, susținute de un volum mai mare de afaceri cu clienții.

Banca, aflată în top 3 după active, raportează o creștere însemnată ratei creditelor neperformante, evoluție pusă pe seama „nivelurilor normale de formare de noi credite neperformante pe ambele segmente retail și corporate, împreună cu câteva evenimente izolate de expuneri corporate mai mari devenite neperformante”.

În același timp, depozite clienților au scăzut cu 5,2%, până la 86,25 miliarde de lei (16,98 mld. euro) la data de 30 iunie 2025, de la 91 miliarde de lei (18,29 mld. euro) la data de 31 decembrie 2024.

94% din produsele contractate de persoanele fizice au fost prin flux 100% digital

BCR arată că peste 2,4 milioane de români au beneficiat de educație și planificare financiară personalizată, prin Școala de bani și prin serviciul de Coaching Financiar, care a fost integrat în Programul de Beneficii George. În S1 2025, peste 300.000 dintre clienții BCR care și-au setat un obiectiv în programul de Beneficii George și-au deschis un cont de economii.

Mai mult de 4.000 de companii (inclusiv PFA și microîntreprinderi), care creează aproximativ 201.400 de locuri de muncă, au fost finanțate de BCR în primele șase luni din 2025. În același timp, 94% dintre produsele pentru persoane fizice (deschidere de cont curent, credite ipotecare și de consum, cont de economii, depozite, asigurări și produse investiționale) au fost vândute pe flux 100% digital, comparativ cu 88% în S1 2024.

Credite noi de 9 mld. lei în S1 2025 către persoane fizice și microîntreprinderi

Portofoliul total de credite nete acordate clienților de Banca Comercială Română (Grupul BCR) a crescut cu 4,3% an pe an la 30 iunie 2025.

Creditele nou acordate au fost în valoare de 9 miliarde de lei în S1 2025 către persoane fizice (credite ipotecare și de consum) și microîntreprinderi. Stocul de credite de consum negarantate (inclusiv carduri de credit și descoperit de cont) a crescut cu 27,5% an pe an. În același timp, stocul de credite ipotecare standard (Casa Mea) acordate în moneda locală a crescut cu 19,4% an pe an, cu portofoliul de credite Prima Casă influențat de cererea în scădere.

În același timp, BCR a aprobat credite noi corporate în valoare de 7,5 miliarde de lei în S1 2025, dintre care aproximativ 34% sunt destinate investițiilor.

Mai mult de 1,6 miliarde de lei (320 milioane de euro) au fost finanțări sustenabile corporate, cu un volum de peste două ori mai mare față de S1 2024. Majoritatea acestor finanțări sunt proiecte de energie regenerabilă și rețele de distribuție.

Produsul ipotecar Casa Mea Natura, destinat achiziției de locuințe cu certificat de performanță energetică clasa A și B, a reprezentat 80% din creditele ipotecare noi acordate în S1 2025, în creștere față de media anului anterior de 69%, și cu un volum aproape triplu față de S1 2024.

Sergiu Manea, CEO BCR: ”Ne concentrăm acolo unde economia are nevoie de capital și încredere”. Rata creditelor neperformante crește

„În primele șase luni ale anului, ne-am concentrat pe finanțarea responsabilă, infrastructură digitală sigură și sprijin real, acolo unde economia are nevoie de capital și încredere. (…) Susținem peste 10.000 de companii active, cu impact economic concret, și ne consolidăm în permanență relația cu cei peste 3 milioane de clienți, prin consiliere, planificare și instrumente care îi ajută să-și păstreze sănătatea financiară. Vom continua să evoluăm ca un partener pe termen lung care se diferențiază prin expertiză, înțelegerea profundă a contextului economic și capacitatea de execuție responsabilă”, a declarat Sergiu Manea (foto), CEO Banca Comercială Română.

Rata creditelor neperformante s-a situat la 3,5% în iunie 2025, comparativ cu nivelul de 2,6% înregistrat în decembrie 2024.

„Această evoluție temporară a fost determinată de niveluri normale de formare de noi credite neperformante pe ambele segmente retail și corporate, împreună cu câteva evenimente izolate de expuneri corporate mai mari devenite neperformante”, arată banca în comunicat.

BCR anticipează că rata creditelor neperformante va scădea până la sfârșitul anului „ca rezultat al unor măsuri viitoare de reducere a volumului de credite neperformante”. În același timp, spune banca, gradul de acoperire cu provizioane al creditelor neperformante s-a menținut ridicat la nivelul de 130,4% în iunie 2025.

Scădere semnificativă la depozitele clienților

Rata capitalului de Rang 1+2 a Grupului BCR s-a situat la 23,0% în mai 2025 (nivel estimat) și la 23,5% în decembrie 2024 (după capitalizarea profitului), semnificativ peste cerinţele Băncii Naţionale a României și reflectând în mod clar puternicele poziţii de capital şi finanţare ale BCR, mai arată banca în comunicat.

Creditele și avansurile nete acordate clienților s-au menținut la un nivel relativ stabil față de 31 decembrie 2024 la valoarea de 66,44 miliarde de lei (13,08 mld. euro) la data de 30 iunie 2025.

Depozitele de la clienți au scăzut cu 5,2% până la 86,25 miliarde de lei (16,98 mld. euro) la data de 30 iunie 2025 de la 91 miliarde de lei (18,29 mld. euro) la data de 31 decembrie 2024.

Erste – profit net de 1,66 mld. euro

În același timp, Erste Group Bank, banca-mamă a BCR, cu sediul în Austria și activitate în multiple țări central și est europene, a raportat pentru primele șase luni din 2025 un profit net de 1,66 mld. euro (+1,8% an/an), la un venit net din dobânzi de 3,79 miliarde de euro (+2,7% an/an) și venituri operaționale de 5,67 miliarde de euro (+2,7% an/an).

Avansul a fost susținut de creșterea afacerilor cu clienții, în condițiile în care volumul creditelor a crescut cu 2,7% de la începutul anului și a ajuns la 224 de miliarde de de euro. Totodată, volumul depozitelor a crescut cu 2,8%, ajungând la 248,5 miliarde de de euro, cele mai mari creșteri fiind înregistrate în Cehia, Ungaria și Austria.

