BCR: Profit net de 742 milioane de lei, la venituri în creștere – Scădere a depozitelor, creștere a creditării

Banca Comercială Română (BCR) a realizat un profit net de 742 milioane de lei în T1 2025, în creștere cu 19,8% față profitul net de 620 milioane de lei obținut în T1 2024, în contextul îmbunătățirii rezultatului operațional și creșterii volumelor de afaceri, se arată într-un comunicat al BCR.

Rezultatul operațional s-a îmbunătățit cu 15,7% până la 1,06 miliarde de lei (214 milioane de euro) în T1 2025, de la 918 milioane de lei (185 milioane de euro) în T1 2024, pe fondul unei creșteri puternice a veniturilor operaționale și o bună gestionare a cheltuielilor operaționale.

Venitul net din dobânzi a crescut cu 15,2% până la 1,19 miliarde de lei (239 milioane de euro) în T1 2025, de la 1,03 miliarde de lei (208 milioane de euro) în T1 2024, determinat de un volum mai mare de business.

Venitul net din comisioane s-a îmbunătățit cu 12,2% până la 285 milioane de lei (57 milioane de euro) în T1 2025, de la 254 milioane de lei (51 milioane de euro) în T1 2024, determinat de un volum mai mare de tranzacții și din activitatea de creditare.

Venit operational de 1,6 mld. lei

Rezultatul net din tranzacționare și din instrumente financiare evaluate la valoare justă a scăzut cu 3,5% până la 120 milioane de lei (24 milioane de euro) în T1 2025, de la 124 milioane de lei (25 milioane de euro) în T1 2024.

Venitul operațional a crescut cu 12,7% până la 1,6 miliarde de lei (322 milioane de euro) în T1 2025, de la 1,42 miliarde de lei (286 milioane de euro) în T1 2024, determinat de creșterea venitului net din dobânzi și a venitului net din comisioane.

Cheltuielile administrative generale au înregistrat valoarea de 541 milioane de lei (109 milioane de euro) în T1 2025, în creștere cu 7,2% în comparație cu 505 milioane de lei (101 milioane de euro) în T1 2024, determinat de cheltuieli de IT mai mari pentru a sprijini proiecte strategice, împreună cu cheltuieli cu personalul ușor mai ridicate.

În baza acestor evoluții, raportul cost-venituri s-a îmbunătățit până la 33,7% în T1 2025, față de 35,5% în T1 2024.

Costurile de risc și calitatea activelor – Reducere ușoară a provizioanelor

Rezultatul net din deprecierea instrumentelor financiare a reflectat o alocare de provizion de 61 milioane de lei (12 milioane de euro) în T1 2025, comparativ cu o alocare de provizion de 70 milioane de lei (14 milioane de euro) în T1 2024, reflectând în continuare creșterea afacerilor cu clienții și calitatea solidă a creditelor.

Rata creditelor neperformante s-a situat la 2,7% în martie 2025, în creștere marginală față de nivelul de 2,6% înregistrat în decembrie 2024 și ușor peste media sistemului bancar de 2,5%. Această evoluție a fost determinată de nivelul normal al formării de noi credite neperformante, compensat de recuperări pe segmentul retail și de nivelul stabil al creditelor acordate clienților. În același timp, gradul de acoperire cu provizioane al creditelor neperformante s-a situat la nivelul de 164,7% în martie 2025.

Capitalizare și finanțare – Scădere a depozitelor, creștere a creditării

Creditele și avansurile nete acordate clienților s-au menținut la un nivel stabil față de 31 decembrie 2024 la valoarea de 66,72 milioane de lei (13.406 milioane de euro) la data de 31 martie 2025.

Depozitele de la clienți au scăzut ușor cu 1,1% până la 90,04 miliarde de lei (18,09 miliarde de euro) la data de 31 martie 2025 de la 91 miliarde de lei (18,3 miliarde de euro) la data de 31 decembrie 2024.

În activitatea de creditare retail, BCR a acordat credite noi pentru persoane fizice și microîntreprinderi de peste 3,2 miliarde de lei în T1 2025. Stocul de credite de consum negarantate (inclusiv carduri de credit și descoperit de cont) a crescut cu 41,4% an pe an. În același timp, stocul de credite ipotecare standard (Casa Mea) acordate în moneda locală a crescut cu 14,1% an pe an, cu portofoliul de credite Prima Casă influențat de cererea în scădere.

În activitatea de creditare corporate, BCR a aprobat credite noi pentru companii în valoare de 3,5 miliarde de lei în T1 2025, dintre care aproximativ 42% sunt destinate investițiilor.

Portofoliul de finanțări acordate clienților BCR leasing a ajuns în T1 2025 la o valoare de 4,73 miliarde de lei (950 milioane de euro), cu o creștere de 11% comparativ cu T1 2024, iar volumul finanțărilor noi a crescut cu 20% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

BCR are aproape 2,6 milioane de clienți în internet banking

Banca arată că a ajuns la peste 1,4 milioane de clienți în Programul de Beneficii George. La două luni de la lansare, peste 60% dintre utilizatori și-au setat obiective de economisire, iar 17% își propun să facă o achiziție importantă, așa cum este cumpărarea unei case.

BCR are 2,59 milioane de utilizatori de internet banking, dintre care 2,22 milioane activi, în creștere cu 16% față de anul anterior.

În T1 2025, aproximativ 470.000 de produse BCR au fost deschise digital, cu o creștere de 15% comparativ cu T1 2024. Aproximativ 2,1 milioane de români au trecut prin programele de educație financiară BCR.

***