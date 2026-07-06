BCR: BNR va menține dobânda-cheie la 6,5% până în luna mai 2027, în pofida încetinirii economiei. Riscul pentru inflație – deprecierea leului

Banca Națională a României (BNR) va menține, cel mai probabil, rata dobânzii de politică monetară la 6,5% în ședința din 8 iulie, iar primul pas de relaxare monetară este așteptat abia în mai 2027, apreciază economistul BCR, Vlad Ioniță, într-o notă transmisă investitorilor.

Potrivit acestuia, toți economiștii chestionați de Bloomberg anticipează că BNR va păstra neschimbată dobânda-cheie la nivelul de 6,50%.

„Ne așteptăm ca rata-cheie să rămână la 6,50% până în mai 2027. Majorările de dobândă par puțin probabile într-o economie slabă, care funcționează cu un deficit de cerere (output gap negativ). O gestionare mai strictă a lichidității prin atragerea de depozite ar putea ridica rata efectivă peste nivelul actual al facilității de depozit, de 5,50%, însă acesta nu este scenariul nostru de bază și ar reflecta mai degrabă preocupări legate de cursul de schimb decât presiuni inflaționiste reînnoite”, notează Vlad Ioniță.

Deprecierea leului rămâne principalul risc ascendent pentru inflație

Analistul BCR estimează că inflația anuală va coborî la 5,9% la sfârșitul anului, de la 10,9% valoarea înregistrată în luna mai. Potrivit acestuia, o decelerare accentuată este probabilă în lunile de vară, susținută de efecte de bază favorabile, iar evoluția recentă a cotației petrolului Brent ar putea contribui suplimentar la temperarea prețurilor la carburanți pe termen scurt.

În același timp, deprecierea leului rămâne principalul risc ascendent pentru inflație, deși, pentru moment, cursul euro/leu s-a stabilizat într-un nou interval de tranzacționare. Inflația de bază, care a ajuns la 8,5% în mai, este estimată să încetinească până la 5,6% la finalul anului.

În opinia economistului, deși economia traversează o perioadă de creștere modestă, încrederea consumatorilor a coborât la cel mai redus nivel din 2011, piața muncii dă semne de slăbiciune, iar creșterea salariilor reale este puternic negativă, BNR va continua să acorde prioritate credibilității în combaterea inflației și va menține condițiile monetare relativ restrictive.

„În prezent, considerăm recesiunea din 2026 drept scenariul de bază, care s-ar putea adânci dacă rata de absorbție a fondurilor din Mecanismul de Redresare și Reziliență va fi sub așteptări”, avertizează Vlad Ioniță.

Ratingurile suverane ale României ar urma să rămână nemodificate în 2026

Referitor la situația fiscală, analistul apreciază că instabilitatea politică internă a amplificat incertitudinile, însă execuția bugetară solidă din primele cinci luni ale anului, ipotezele considerate realiste pentru bugetul pe 2026 și veniturile suplimentare generate de creșterea nominală a PIB, alimentată de inflație, oferă spațiu pentru atingerea țintei de deficit bugetar de 6,2% din PIB în acest an.

În aceste condiții, ratingurile suverane ale României ar urma să rămână nemodificate în 2026. Totuși, Vlad Ioniță atrage atenția că traiectoria de consolidare fiscală convenită cu Comisia Europeană presupune măsuri suplimentare de ajustare începând cu 2027, pentru obținerea unui excedent primar și reducerea ponderii datoriei publice în PIB.

„Implementarea acestui plan necesită un angajament politic puternic, care este posibil să se fi slăbit după căderea Guvernului. Pe măsură ce se apropie anul electoral 2028, perspectivele continuării consolidării fiscale se diminuează, ceea ce ar putea impune condiții monetare mai restrictive”, susține economistul BCR.

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