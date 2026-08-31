BCR-Cercetare: România este exportator net de materii prime în sectorul agricol – pe ultimele locuri la balanța comercială pentru produsele procesate

România continuă să aibă o balanță comercială puternic deficitară la categoria produselor alimentare procesate, în ciuda faptului că este exportator net de materii prime agricole, potrivit unei analize a BCR Cercetare.

Conform datelor Eurostat, citate de analiștii BCR, deficitul comercial înregistrat pe segmentul alimentelor procesate situează România pe a cincea cea mai nefavorabilă poziție din întreaga Uniune Europeană.

Mai mult, la nivelul anului 2025, România se înscrie în grupul celor șapte state membre ale Uniunii Europene caracterizate prin poziții comerciale deficitare la toate categoriile de produse neagricole.

Analiști: România nu valorifică insuficient resursele interne prin activități cu valoare adăugată superioară

”În ceea ce privește sectorul agroalimentar, deși România este exportator net de materii prime, deficitul comercial înregistrat pe segmentul alimentelor procesate se situează pe a cincea cea mai nefavorabilă poziție din UE. Această configurație indică o vulnerabilitate structurală a economiei, asociată dependenței ridicate de importuri și valorificării insuficiente a resurselor interne prin activități cu valoare adăugată superioară. Exportul de produse agricole primare, concomitent cu importul de alimente procesate, evidențiază limitele capacităților naționale de procesare, depozitare și integrare în lanțurile valorice”, arată analiștii BCR Cercetare.

Conform acestora, reducerea acestor dezechilibre presupune stimularea investițiilor productive, modernizarea industriei alimentare și consolidarea competitivității firmelor autohtone.

De notat că deficitul comercial al României, cifrat la peste 30 de miliarde de euro în ultimii 4 ani, este alimentat în principal de producția deficitară de produse chimice și de bunuri finite pentru consum, bunuri de folosință îndelungată (produse fabricate în industria prelucrătoare).

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