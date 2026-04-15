BCE vrea să permită băncilor să transfere mai mult capital între țări

Banca Centrală Europeană (BCE) a propus modificări ale cadrului bancar al blocului pentru a permite creditorilor să mute mai ușor fonduri între filialele lor din regiune, potrivit Bloomberg.

Fluxul liber de capital și lichiditate în interiorul băncilor din regiune ar consolida instituțiile financiare, permițând o alocare mai eficientă a resurselor, a declarat Banca Centrală Europeană marți, la Frankfurt. Instituția a reînnoit, de asemenea, apelul pentru un sistem european de garantare a depozitelor, un proiect care a întâmpinat dificultăți în a obține sprijin politic.

Europa încearcă să își actualizeze reglementările bancare după ce administrația Trump a început să demonteze regulile din SUA, lăsând alte jurisdicții într-o posibilă poziție dezavantajoasă. BCE și alți supraveghetori susțin că Uniunea Europeană ar trebui să își facă cadrul mai eficient, nu să îl slăbească.

„Zidurile” naționale create după criza financiară din 2008 au limitat activitatea bancară transfrontalieră în Europa și îngreunează fuziunile între bănci din țări diferite. Propunerile publicate marți au fost susținute de toate băncile centrale din zona euro, însă includ și un apel la „măsuri de protecție” pentru reziliența băncilor.

230 mld. euro în active lichide de înaltă calitate, blocate

BCE a spus că băncile sunt constrânse în capacitatea lor de a muta aproximativ 230 de miliarde de euro (270,5 miliarde de dolari) în active lichide de înaltă calitate din cauza cerințelor aplicate filialelor lor din alte piețe europene. Un grup de lobby bancar a declarat anul trecut că o sumă similară de capital este „blocată” de barierele din interiorul UE.

Autoritățile de supraveghere ar trebui să poată permite băncilor să aplice același tratament de reglementare pentru expunerile intra-grup transfrontaliere și cele interne, a spus BCE într-un răspuns la o consultare a Comisiei Europene privind capacitatea sectorului bancar de a concura.

De asemenea, permiterea transferului contribuțiilor către sistemele naționale de garantare a depozitelor peste granițe ar oferi băncilor un stimulent să transforme subsidiarele din alte piețe în sucursale, care implică mai puține resurse financiare, a mai precizat BCE.

Separat, BCE a reluat propunerile din decembrie privind simplificarea cadrului de capital și îmbunătățirea capacității așa-numitelor instrumente AT1 (Additional Tier 1) de a absorbi pierderile. Alternativ, astfel de instrumente ar putea fi eliminate din cerințele principale de capital ale băncilor, a reiterat instituția.

Acest din urmă plan a fost susținut de autoritățile germane, dar a devenit controversat atât în rândul bancherilor, cât și al autorităților de reglementare.

Înlocuirea completă a AT1 cu capital propriu ar înăspri cerințele de capital, în timp ce eliminarea lor „ar ridica întrebări dificile privind menținerea rezilienței” și respectarea standardelor internaționale, a avertizat Banca Centrală Europeană.

