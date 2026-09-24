BCE: UE ar putea recupera o treime din avantajul economic și productivitatea SUA dacă ar avea companii mai mari

Uniunea Europeană și-ar putea reduce cu o treime diferența de productivitate față de Statele Unite dacă ar avea un număr similar de companii mari, potrivit unui raport al Băncii Centrale Europene (BCE), instituția alăturându-se astfel apelurilor pentru reforme care să faciliteze extinderea companiilor, transmite Reuters.

Factorii de decizie europeni încearcă să abordeze performanța economică mai slabă a UE în comparație cu Statele Unite, țară care găzduiește multe dintre cele mai mari companii din lume și care conduce cursa pentru dezvoltarea inteligenței artificiale.

Potrivit unor studii academice, angajații din UE produc cu 20% mai puțin pe oră decât omologii lor din SUA. În 1995, cele două regiuni se aflau aproape la același nivel.

Specialiștii BCE au constatat că, dacă Europa ar avea aceeași distribuție a companiilor mari și mici ca Statele Unite — fără nicio modificare a productivității fiecărui tip de companie — diferența de productivitate s-ar reduce cu aproximativ o treime.

Companiile mari sunt semnificativ mai productive decât cele mici

Firmele cu cel puțin 250 de angajați generează, în medie, o valoare adăugată de 86.800 de euro pe angajat pe an, în timp ce firmele cu mai puțin de 10 angajați produc mai puțin de jumătate din această valoare.

BCE a afirmat că performanța mai slabă a Europei în ceea ce privește productivitatea reflectă, de asemenea, nivelul mai scăzut al inovării, fragmentarea reglementărilor și dezvoltarea insuficientă a piețelor de capital, toate acestea făcând mai dificilă extinderea companiilor și concurența lor la nivel internațional.

Banca centrală și-a exprimat sprijinul pentru cadrul legislativ propus, denumit „EU Inc.”, un regim de drept corporativ la nivelul UE menit să reducă barierele din calea activităților comerciale transfrontaliere.

Inspirat într-o anumită măsură de cadrul legislativ corporativ din Delaware, Statele Unite, EU Inc. ar crea o singură structură juridică ce ar funcționa în întregul bloc comunitar, evitând sistemul fragmentat format din 27 de sisteme naționale de drept comercial și zeci de forme juridice de organizare a companiilor.

„EU Inc. are potențialul de a sprijini piața unică prin consolidarea concurenței, a inovării și a creșterii productivității”, a declarat BCE.

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