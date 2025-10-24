BCE susține apelul Germaniei pentru crearea unei burse europene

Președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a susținut miercuri apelul cancelarului german Friederich Merz pentru crearea unei burse europene unice, menită să sprijine listările europene și creșterea economică.

„Dacă suntem serioși în a merge înainte, trebuie să finalizăm uniunea bancară și trebuie să aplicăm aceeași logică – și mai rapid – pe piețele de capital: un singur set de reguli, un singur supraveghetor și o consolidare a burselor”, a declarat ea într-o conferință, potrivit Reuters.

Cancelarul Friedrich Merz a cerut înființarea unei burse europene unice, semnalând sprijinul Germaniei pentru planurile de unificare a piețelor de capital ale blocului.

„Avem nevoie de un fel de bursă europeană, astfel încât companii de succes, cum ar fi firmele de biotehnologie din Germania, să nu fie nevoite să meargă la Bursa de Valori din New York”, a declarat Merz într-un discurs susținut joi în Bundestag, potrivit Financial Times. „Companiile noastre au nevoie de o piață de capital suficient de largă și adâncă pentru a se finanța mai bine și, mai ales, mai rapid.”

Berlinul, reticent anterior față de transferul puterii de reglementare către organismele UE

Comentariile lui Merz vin în contextul în care guvernul său a fost de curând de acord să intensifice colaborarea cu Franța pentru a avansa uniunea piețelor de capital din UE (CMU), inclusiv prin transferarea unor competențe către un supraveghetor european unic — abandonând astfel reticența anterioară a Berlinului față de transferul puterii de reglementare către organismele UE.

Planurile UE privind integrarea piețelor de capital s-au blocat în mare parte din cauza opoziției Germaniei față de transferul supravegherii de la BaFin, cu sediul la Bonn, către Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (Esma), cu sediul la Paris. Alte țări, inclusiv Luxemburg și Cipru, sunt de asemenea împotriva supravegherii centralizate.

CMU — și un supraveghetor unic asemănător Comisiei de Valori Mobiliare din SUA — se numărau printre prioritățile menționate de fostul șef al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, în raportul său despre cum poate Europa să-și recâștige avantajul competitiv față de rivalii globali, inclusiv China și SUA.

Ministrul german al finanțelor, Lars Klingbeil, a fost de curând de acord să exploreze domeniile în care supravegherea centralizată este justificată, ca parte a lucrărilor pregătitoare franco-germane privind CMU, potrivit a trei surse familiarizate cu subiectul, citate de Financial Times.

Merz susține inițiativa CMU ca parte a eforturilor de a revigora economia germană după trei ani de stagnare

Merz, care a fost consilier al managerului de active american BlackRock și membru al consiliului Deutsche Börse înainte de a reveni în politică în 2018, susține inițiativa CMU ca parte a eforturilor de a revigora economia germană după trei ani de stagnare.

Stéphane Boujnah, directorul executiv al Euronext, bursa care reunește șapte țări UE, inclusiv Franța și Olanda, a salutat propunerea lui Merz, afirmând că Euronext este „gata să contribuie la următorul nivel de consolidare a piețelor din Europa”.

Boujnah a spus că acordarea puterilor de supraveghere către Esma ar rezolva „divergențele de reglementare și supraveghere”, adăugând: „avem nevoie de o mișcare decisivă către supraveghere unică.”

Deutsche Börse nu a comentat cu privire la consolidare sau supraveghere, dar a menționat că sistemul financiar european suferă de „cerere insuficientă din partea investitorilor și un grad ridicat de fragmentare.”

***