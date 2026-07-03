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BCE respinge solicitările de a mai reduce din nivelul impus pentru capitalul minim al băncilor

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De Laurențiu Gheorghe

3 iulie, 2026

Banca Centrală Europeană a respins joi apelurile instituțiilor financiare pentru reducerea capitalului minim cerut băncilor comerciale, argumentând că cerințele actuale sunt necesare pentru siguranța sistemului și nu constrâng creditarea.

Administrația SUA a relaxat reglementările impuse băncilor în ultimul an, iar creditorii europeni au solicitat BCE, care supraveghează peste 100 dintre cei mai mari creditori din zona euro, să urmeze exemplul pentru a menține condiții de concurență echitabile.

„Îngrijorările că cerințele adecvate de capital ar putea submina competitivitatea sau creditarea băncilor nu sunt confirmate de dovezi”, a declarat șefa departamentului de supraveghere a BCE, Claudia Buch.


Ea a spus că cerințele mai mari de capital impuse după criza financiară nu au afectat capacitatea băncilor de a acorda credite și că pozițiile solide de capital sunt esențiale pentru funcționarea acestora.

„Nu există nicio dovadă că oferta de creditare este constrânsă de cerințele de capital bancar”, a declarat Buch în cadrul unei audieri a comisiei Parlamentului European la Bruxelles.

De fapt, creditorii au atât de multă marjă de manevră pentru capital, încât au reușit să mențină un raport de plată a datoriilor de aproximativ 50%, a spus ea.

Deși nivelurile de capital nu ar trebui reduse, modul în care sunt calculate cerințele ar putea fi simplificat, iar numărul diferitelor provizioane ar putea fi redus, a mai spus Buch.

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