BCE refuză să susțină împrumutul de 140 mld. euro de euro pentru Ucraina din activele rusești înghețate

Banca Centrală Europeană (BCE) refuză să susțină acordarea unui împrumut de 140 de miliarde de euro pentru Ucraina, o lovitură majoră pentru încercarea Bruxelles-ului de a accesa activele rusești înghețate.

BCE a concluzionat că o propunere a Comisiei Europene în acest sens ar încălca mandatul său, a scris marți Financial Times (FT), citând mai mulți oficiali, ceea ce sporește dificultățile Bruxelles-ului de a obține împrumutul de despăgubiri pentru Ucraina, garantat de activele băncii centrale ruse imobilizate la Euroclear, depozitarul belgian de valori mobiliare.

Solicitarea unui sprijin din partea BCE a apărut din temerile din Belgia și din rândul oficialilor UE că Euroclear nu ar fi în măsură să obțină lichidități imediate dacă ar fi obligată să returneze activele rusești înghețate în cazul unui proces câștigat de Moscova.

Conform planului Comisiei, statele membre ar oferi garanții pentru a împărți riscul de rambursare, dar oficialii au avertizat că aceste garanții ar putea să nu fie mobilizate suficient de repede în cazul unei crize. Acest lucru a ridicat posibilitatea unui deficit de lichidități, determinând Bruxelles-ul să întrebe dacă BCE ar putea acționa ca împrumutător de ultimă instanță pentru Euroclear Bank.

Potrivit a patru persoane informate cu privire la discuții, Comisia a solicitat BCE să se asigure că Euroclear ar putea obține rapid finanțare de urgență, dacă ar fi necesar. Însă oficialii BCE au exclus această posibilitate, au declarat trei dintre aceste persoane pentru FT, afirmând că această măsură ar echivala cu acoperirea directă de către banca centrală a obligațiilor financiare ale guvernelor UE.

Analiza internă a BCE a concluzionat că mecanismul ar constitui, de fapt, o finanțare indirectă a statelor membre — o formă de „finanțare monetară” interzisă de tratatele UE din cauza riscului pe care îl prezintă pentru stabilitatea prețurilor și credibilitatea băncii centrale.

Banca a confirmat, pentru publicația britanică, faptul că „o astfel de propunere nu este luată în considerare, deoarece ar încălca probabil tratatul UE care interzice finanțarea monetară”.

Ca răspuns, Comisia a început să lucreze la modalități alternative de a furniza lichidități temporare pentru împrumutul de 140 de miliarde de euro.

UE a imobilizat aproximativ 210 miliarde de euro din activele băncii centrale rusești de la invazia pe scară largă a Ucrainei de către Moscova în 2022.

Liderii Uniunii Europene au convenit, în cadrul unui summit din octombrie, să răspundă nevoilor financiare urgente ale Ucrainei pentru următorii doi ani, dar nu au aprobat împrumutul de reparații de 140 de miliarde de euro acordat Kievului, din cauza preocupărilor exprimate de Belgia.

Belgia, statul de origine al Euroclear, care deține cea mai mare parte a activelor rusești înghețate în Europa, a fost cel mai vocal oponent al planului de împrumut.

Într-o scrisoare adresată vineri președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, prim-ministrul belgian Bart De Wever a calificat propunerea ca fiind „fundamental greșită” și a cerut celorlalte 26 de state membre ale blocului să semneze „garanții legale, necondiționate, irevocabile, la cerere, comune și individuale” pentru a împărți riscul rambursării împrumutului.

El dorește un astfel de angajament înainte ca liderii UE să se reunească pe 18 decembrie pentru un summit care are ca scop să decidă modul în care blocul ar trebui să continue finanțarea Kievului. Bart De Wever a cerut altor țări UE care dețin active rusești înghețate să se alăture schemei pentru a împărți responsabilitatea.

În afară de fondurile imobilizate în Belgia, se estimează că active rusești în valoare de 25 de miliarde de euro sunt înghețate în bănci din UE din alte țări, în principal din Franța și Luxemburg.

***