BCE: Războiul din Iran a afectat deosebit de puternic consumul din zona euro

Consumul gospodăriilor din zona euro a scăzut semnificativ în primele săptămâni ale războiului din Iran, pe fondul prăbușirii încrederii consumatorilor, ceea ce sugerează că o reluare a conflictului ar putea frâna din nou cheltuielile de consum, potrivit unui articol publicat luni în Buletinul Economic al Băncii Centrale Europene (BCE), transmite Reuters.

Încrederea consumatorilor din zona euro s-a deteriorat puternic după izbucnirea războiului, însă ulterior și-a revenit ușor, chiar dacă rămâne mult sub nivelurile de dinaintea conflictului. Această evoluție continuă să afecteze creșterea economică generală, care este modestă de mai mulți ani.

Scăderea consumului din aprilie a fost de două ori mai mare decât ar fi indicat tendințele istorice și a fost comparabilă ca amploare cu reacția gospodăriilor la izbucnirea războiului Rusiei împotriva Ucrainei, la începutul anului 2022, a precizat BCE.

„Acest lucru sugerează că efectul încrederii asupra consumului este deosebit de puternic în cazul unor șocuri majore, pe care consumatorii le percep ca atare”, a argumentat BCE.

După ce s-a menținut, în medie, între 3% și 4% începând cu mijlocul anului 2024, ritmul nominal de creștere a consumului a încetinit până la aproximativ 2,5% în aprilie, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Scăderea a fost determinată în principal de gospodăriile cu venituri mai ridicate, care și-au redus cheltuielile discreționare.

„Acest lucru întărește ideea că încetinirea consumului nu este rezultatul unor constrângeri de venit, ci mai degrabă al deciziei gospodăriilor de a amâna achizițiile atunci când au posibilitatea de a-și ajusta momentul efectuării cheltuielilor”, a transmis BCE.

De asemenea, gospodăriile s-au temut că inflația ridicată provocată de conflict le-ar putea eroda veniturile reale, iar 40% dintre persoanele intervievate au declarat că nu se așteaptă ca această pierdere de venit să fie recuperată.

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