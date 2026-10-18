BCE: Preţurile energiei vor menţine inflaţia din zona euro peste ţintă până la jumătatea lui 2027/ Lagarde anunță „o reacţie măsurată”

Preţurile mai ridicate la energie vor menţine inflaţia din zona euro cu mult peste ţinta Băncii Centrale Europene (BCE) până în prima jumătate a anului 2027, iar instituţia va continua să adopte o abordare prudentă în stabilirea dobânzilor, în condiţiile în care şocul energetic ameninţă să amplifice presiunile asupra preţurilor, a declarat preşedinta BCE, Christine Lagarde.

„Şocul energetic este prea mare pentru a putea fi ignorat, dar o reacţie măsurată rămâne adecvată pentru a ţine inflaţia sub control”, a afirmat Lagarde într-o declaraţie prezentată la cea de-a 54-a reuniune a Comitetului Monetar şi Financiar Internaţional (IMFC), organizată în cadrul reuniunilor anuale ale Fondului Monetar Internaţional.

Inflaţia din zona euro a crescut la 3,8% în septembrie, în principal ca urmare a accelerării preţurilor la energie şi, într-o măsură mai mică, a scumpirii alimentelor şi serviciilor. Inflaţia de bază a urcat uşor, la 2,5%.

„Preţurile mai ridicate la energie sunt aşteptate să menţină inflaţia totală cu mult peste ţintă până în prima jumătate a anului 2027”, se arată în declaraţia preşedintei BCE.

Potrivit proiecţiilor instituţiei, inflaţia ar urma să scadă după primul trimestru al anului viitor, pe măsură ce presiunile generate de energie se atenuează, şi să revină în apropierea ţintei spre sfârşitul lui 2027.

BCE avertizează însă că un şoc energetic mai intens sau mai îndelungat ar putea amplifica efectele indirecte asupra altor preţuri şi ar putea declanşa efecte de runda a doua, ceea ce ar face inflaţia mai ridicată şi mai persistentă. Conflictul din Orientul Mijlociu şi războiul Rusiei împotriva Ucrainei reprezintă riscuri suplimentare pentru perspectiva preţurilor.

Dobânzile, între presiunile inflaţioniste şi încetinirea economiei

Consiliul guvernatorilor BCE a majorat dobânzile-cheie cu 25 de puncte de bază în septembrie, după o creştere de aceeaşi amploare în iunie.

Lagarde a precizat că, deşi perspectivele indică o inflaţie mai ridicată pe termen scurt, instituţia nu observă, deocamdată, dovezi privind o transmitere semnificativă a scumpirii energiei către alte preţuri şi salarii, dincolo de efectele deja incluse în proiecţiile sale.

În acelaşi timp, condiţiile de finanţare s-au înăsprit, iar dobânzile pe termen lung au crescut considerabil de la ultima reuniune a BCE.

„Acest lucru va încetini creşterea economică şi va reduce efectele de transmitere a scumpirii energiei într-o măsură mai mare decât se estima în proiecţiile noastre din septembrie”, a afirmat Lagarde.

Deciziile viitoare privind dobânzile vor depinde de evaluarea perspectivelor inflaţiei şi a riscurilor asociate, de evoluţia inflaţiei de bază şi de eficienţa cu care politica monetară se transmite în economie.

BCE estimează o creştere economică de 0,9% în 2026

Economia zonei euro s-a dovedit rezilientă în prima jumătate a anului 2026, în pofida incertitudinilor globale şi a şocului energetic, creşterea fiind răspândită în majoritatea statelor şi sectoarelor.

Proiecţiile experţilor BCE din septembrie indică un avans economic de 0,9% în 2026, urmat de o creştere de 1,4% în 2027 şi de 1,5% în 2028.

Pe termen mediu, cererea internă ar urma să beneficieze de redresarea veniturilor reale, susţinută de reducerea inflaţiei energetice şi de rezilienţa pieţei muncii. Cheltuielile publice pentru infrastructură şi apărare, precum şi investiţiile în inteligenţa artificială şi tehnologiile digitale, ar putea susţine, de asemenea, activitatea economică.

Totuşi, perspectivele rămân incerte, în special din cauza intensităţii şi duratei conflictului din Orientul Mijlociu şi a modului în care şocurile rezultate se vor transmite economiei.

La nivel global, economia a demonstrat o rezilienţă mai mare decât se anticipa, însă tensiunile comerciale şi măsurile protecţioniste continuă să afecteze încrederea şi să contribuie la reconfigurarea fluxurilor comerciale.

Riscurile geopolitice ameninţă stabilitatea financiară

Lagarde a avertizat că tensiunile geopolitice, provocările fiscale şi incertitudinile asociate adoptării accelerate a inteligenţei artificiale continuă să reprezinte surse de risc pentru stabilitatea financiară din zona euro.

Băncile din regiune dispun de rezerve solide de capital şi lichiditate şi beneficiază de o profitabilitate robustă, ceea ce ar trebui să le permită să facă faţă incertitudinilor şi să continue să finanţeze economia.

În schimb, şocurile ar putea scoate la iveală vulnerabilităţi în rândul intermediarilor financiari nebancari, inclusiv din cauza expunerilor concentrate la investiţii legate de inteligenţa artificială şi a riscurilor de finanţare şi lichiditate.

În domeniul plăţilor, BCE pregăteşte introducerea euro digital, care ar urma să completeze numerarul în tranzacţiile de zi cu zi. Eurosistemul intenţionează să desfăşoare un program-pilot intern de 12 luni în a doua jumătate a anului 2027. Adoptarea cadrului legislativ european până la sfârşitul lui 2026 este esenţială pentru respectarea acestui calendar.

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