BCE pregătește pentru liderii europeni o listă cu reformele-cheie necesare pentru a consolida reziliența UE

Președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde (foto), a îndemnat liderii UE miercuri să ia măsuri urgente în domenii cheie, inclusiv emiterea comună de datorii, pentru a face blocul mai rezistent în vremuri tulburi, potrivit unor surse Reuters.

Lagarde speră să declanșeze un proces timid de reforme la summit-ul UE din această săptămână, blocul fiind supus presiunilor din partea politicilor imprevizibile ale SUA și a penetrării Chinei pe piețele sale tradiționale de export.

După ce Lagarde a dezvăluit săptămâna trecută că va trimite liderilor UE ceea ce a numit o „listă” de reforme necesare, BCE a pregătit un document care conturează sarcinile cheie.

Cinci domenii necesită acțiune rapidă

Lagarde a declarat că cinci domenii necesită acțiune rapidă, inclusiv înființarea unei uniuni de economisire și investiții, transformarea euro-ului digital în realitate, aprofundarea pieței unice, promovarea inovației și consolidarea cadrului instituțional de bază al blocului, a spus o sursă familiarizată cu documentul.

„Prin acțiune colectivă coordonată și decisivă, Europa poate debloca un potențial de creștere mai mare, poate consolida reziliența și poate întări autonomia sa de politică și prosperitatea”, se arată în document. „Aceasta necesită creșterea productivității, mobilizarea investițiilor și îmbunătățirea rezilienței”, a argumentat BCE.

Un purtător de cuvânt al BCE a refuzat să comenteze.

Un activ sigur de referință

BCE a declarat că Europa ar trebui să creeze un activ sigur de referință comun european, foarte lichid, la nivelul întregii zone euro, care să îmbunătățească oferta de garanții de înaltă calitate.

Deși BCE militează de mult timp pentru emiterea mai multor datorii comune, unele guverne, în special Germania, s-au opus acestor apeluri, invocând argumente împotriva mutualizării datoriilor în afara perioadelor de criză.

Documentul BCE a reiterat, de asemenea, apelul său mai vechi pentru o schemă comună de asigurare a depozitelor și pentru un cadru european privind lichiditatea în cazuri de rezoluție bancară, a spus sursa.

BCE a mai afirmat că este nevoie de stimularea participării investitorilor de retail pe piețele de capital, în special printr-un cont de economii și investiții, cu accent pe finanțarea pensiilor.

