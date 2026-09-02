BCE pregătește o creștere a dobânzii – șocul energetic a ridicat inflația la 3,3% în august

După ce Eurostat a anunțat creșterea inflației în zona euro în august la 3,3% și costurile energiei în creștere, analiștii prevăd o nouă majorare a dobânzii de către BCE pe 10 septembrie. Economiștii BCE spun că acest episod determinat de energie nu seamănă deloc cu creșterea alimentată de cerere din 2021-2022.

Prețurile mai mari la energie sunt principalii factori ai inflației în zona euro, au scris economiștii BCE Kristina Barauskaitė Griškevičienė și Claus Brand într-o analiză publicată marți.

„De data aceasta, șocul ofertei de energie este dominant, în timp ce cererea și stimulentele politicilor publice au roluri minore. Aceste diferențe sunt esențiale pentru a explica de ce răspunsurile politicii monetare diferă”, au scris ei.

Șocul actual, determinat parțial de războiul în curs din Orientul Mijlociu și de închiderea ulterioară a Strâmtorii Hormuz, diferă semnificativ de episodul din 2021-2022, au explicat cei doi economiști.

„Factorii adverși ai ofertei de energie au reprezentat aproximativ 90% din creșterea inflației energetice între ianuarie și mai 2026. În această perioadă, politicile monetare și fiscale au exercitat doar o ușoară presiune descendentă asupra inflației energetice”, se arată în publicație.

După izbucnirea războiului în Orientul Mijlociu la sfârșitul lunii februarie, BCE nu a majorat imediat ratele dobânzilor. A efectuat prima sa majorare pe 11 iunie, ridicând rata depozitelor de la 2% la 2,25% – prima creștere în trei ani – într-un efort de a controla inflația.

Chiar și în cel mai optimist scenariu al BCE de la acea vreme, care presupunea un sfârșit rapid al războiului, nu se aștepta ca inflația să revină la ținta de 2% înainte de 2027.

Cu toate acestea, având în vedere că războiul încă face ravagii și inflația a ajuns în august la 3,3% (în creștere de la 2,9% în iulie), se așteaptă ca BCE să majoreze din nou ratele, de la 2,25% la 2,50%, la reuniunea sa din 10 septembrie. BCE a explicat că răspunsul de politică monetară este mai „gradual” de data aceasta, în timp ce în 2021-2022 „BCE a majorat ratele dobânzilor în mod forțat și persistent”, au scris economiștii.

Spre deosebire de situația actuală, creșterea inflației din 2021-2022 a fost determinată de „o combinație de factori importanți și fără precedent ai cererii și ofertei”. Deși energia a jucat un rol, acesta „nu a fost unul exclusiv”, a explicat BCE.

„Factorii pe partea de ofertă au inclus perturbări ale lanțului global de aprovizionare și șocuri ale ofertei de energie, în special ca urmare a invaziei Rusiei în Ucraina. Factorii pe partea cererii au inclus o revenire rapidă a cererii post-pandemie, agravată de politici fiscale și monetare acomodative.”

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