BCE menține dobânzile neschimbate, pe fondul rezilienței economiei zonei euro

Banca Centrală Europeană a menținut joi neschimbate ratele de politică monetară și a adoptat o perspectivă mai optimistă asupra economiei zonei euro, care a dat dovadă de reziliență în fața șocurilor comerciale globale, potrivit Reuters.

Banca centrală a celor 20 de țări care folosesc moneda euro a majorat prognozele privind creșterea economică și inflația, o mișcare care, cel mai probabil, închide calea unor noi reduceri ale dobânzilor pe termen scurt.

„Inflația a fost revizuită în sus pentru 2026, în principal deoarece personalul BCE se așteaptă acum ca inflația din sectorul serviciilor să scadă mai lent”, a transmis BCE într-un comunicat de presă.

Datele recente privind creșterea economică din zona euro au depășit așteptările BCE, susținute de exportatori care au gestionat tarifele impuse de SUA mai eficient decât se anticipa și de cheltuielile interne, care au compensat slăbiciunea din sectorul manufacturier.

Între timp, inflația s-a menținut în jurul țintei de 2% a BCE, impulsionată de majorările de prețuri din sectorul serviciilor, și este de așteptat să rămână la acest nivel în viitorul previzibil.

Datele mai încurajatoare i-au determinat deja pe investitori să considere încheiat ciclul de relaxare monetară, care a dus la înjumătățirea ratei de politică monetară a BCE de la 4% la 2% în anul încheiat în iunie anul trecut.

Cu toate acestea, BCE și-a păstrat oficial opțiunile deschise joi, repetându-și mantra potrivit căreia va stabili costurile de împrumut „de la o ședință la alta”, în funcție de datele economice disponibile, și că „nu se angajează din timp pe o traiectorie specifică a ratelor dobânzilor”.

Urmează o majorare a dobânzilor?

Unele comentarii ale membrului Consiliului BCE Isabel Schnabel, ale economistului-șef Philip Lane și ale lui Lagarde însăși au alimentat speculațiile privind o posibilă majorare a dobânzilor spre sfârșitul anului viitor.

Piețele financiare au început să includă în prețuri șanse modeste pentru o majorare a dobânzilor spre sfârșitul anului viitor sau la începutul lui 2027.

Cu toate acestea, majoritatea economiștilor chestionați de Reuters se așteaptă ca BCE să mențină dobânzile la nivelul actual până în 2026 și 2027, deși intervalul de prognoză pentru ultimul an este larg, între 1,5% și 2,5%.

„Realitatea este că pragul pentru o mișcare în oricare direcție este probabil destul de ridicat în următoarele câteva ședințe”, a declarat economistul-șef al BNP Paribas, Isabelle Mateos y Lago.

Prognoze mai ridicate pentru creștere și inflație

BCE se așteaptă acum la o creștere economică de 1,4% în acest an, 1,2% în 2026 și 1,4% în 2027 și 2028.

Și economiștii din sectorul privat anticipează continuarea creșterii și anul viitor, susținută de investițiile planificate ale guvernului german în apărare și infrastructură, precum și de o piață a muncii relativ tensionată, în care salariile au reușit în cele din urmă să recupereze creșterea prețurilor de după pandemie.

„O piață a muncii stabilă, un sector al serviciilor în creștere și stimulul fiscal german vor oferi un impuls economiei zonei euro în lunile următoare”, a declarat Felix Schmidt, economist senior la Berenberg.

Prognozele BCE privind inflația de bază pentru 2026–2027 au fost, de asemenea, ușor revizuite în sus.

Printre factorii care ar putea tempera inflația se numără aprecierea euro față de yuanul chinezesc (renminbi), ceea ce face și mai dificilă competiția zonei euro cu China, precum și față de dolarul american, care ar putea să se deprecieze suplimentar dacă Rezerva Federală va reduce dobânzile mai rapid sub o nouă conducere.

„Când analizezi balanța comercială a Europei, se pare că problema de competitivitate este mult mai pronunțată în raport cu China decât cu SUA. Pentru mine, cursul de schimb de urmărit nu este euro–dolar, ci euro–renminbi”, a concluzionat Mateos y Lago de la BNP Paribas.

