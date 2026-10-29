BCE menține dobânzile, dar lasă ușa deschisă pentru o nouă majorare în decembrie – Tensiuni pe piața datoriei Franței

Banca Centrală Europeană (BCE) a menținut joi dobânzile neschimbate, într-o decizie în mare măsură anticipată, însă a păstrat deschisă perspectiva unei noi majorări cu ocazia ședinței de politică monetară din decembrie, conform Reuters. Oficialii băncii centrale din zona euro au avertizat că prețurile ridicate și în creștere ale energiei alimentează riscurile inflaționiste.

Pauza BCE vine după ce banca centrală a majorat dobânzile de două ori în acest an pentru a contracara presiunile inflaționiste de rundă a doua, după ce scumpirea energiei provocată de războiul din Orientul Mijlociu a început să împingă în sus inflația calculată prin indicele prețurilor de consum (IPC). Oficialii BCE au avertizat că riscul este ca energia mai scumpă să producă efecte inflaționiste în lanț în economie, ca după invazia rusească a Ucrainei, și au semnalat că ar putea fi necesare noi creșteri ale dobânzilor.

BCE semnalează totuși că nu se grăbește să majoreze dobânzile – încă lipsesc dovezile că apar efectele inflaționiste de rundă a doua

Într-o decizie publicată la doar câteva ore după ce președinta BCE, Christine Lagarde, a anunțat că va demisiona înainte de încheierea mandatului, banca centrală a avertizat că riscurile pentru inflație sunt ca aceasta să surprindă pe creștere, pe fondul avansului recent al prețurilor petrolului și gazelor.

„Prețurile energiei au continuat să crească, generând riscuri în sens ascendent pentru perspectivele inflației și riscuri în sens descendent pentru perspectivele de creștere economică”, a transmis BCE într-un comunicat.

Lagarde a reiterat, în cadrul conferinței de presă de după ședință, că inflația de bază a rămas în linii mari stabilă, iar salariile nu au arătat „o reacție semnificativă” la prețurile mai ridicate, deși „amploarea și durata mai mare a șocului energetic” sunt susceptibile să împingă inflația în sus și să lovească în creșterea economică.

Acest lucru înseamnă că datele și evoluțiile din cele șase săptămâni până la ultima reuniune BCE din acest an vor fi esențiale, a spus Lagarde.

„Perioada dintre reuniuni va fi bogată în informații. Acest lucru ne va ajuta să stabilim dacă situația pe care o vedem acum, care ar fi putut justifica o majorare, se va confirma și, în acest caz, direcția este destul de clară”, a declarat Lagarde.

Tensiuni pe piața datoriei din Franța. Lagarde dă semnalul că BCE ar putea interveni pe piețe prin achiziții de bonduri suverane

Reuters notează că demisia lui Lagarde vine într-un moment în care BCE încearcă să împiedice prețurile ridicate ale energiei la nivel global să se transforme într-o problemă de inflație pe termen mai lung pentru zona euro.

Banca centrală trebuie, de asemenea, să facă față creșterii masive a costurilor de împrumut ale guvernelor, în special în Franța, care e puternic îndatorată. Asta a generat întrebări privind o eventuală intervenție a BCE pe piețele de datorie dacă mișcările de pe piețe ar amenința să scape de sub control.

„Dacă evoluțiile pieței ar amenința transmisia lină a politicii noastre monetare, inclusiv prin mișcări nejustificate și dezordonate ale pieței, avem la dispoziție instrumente pentru a răspunde”, a declarat Lagarde.

Economiștii au avertizat că majorarea costurilor de finanțare este de natură să limiteze fluxul de credite și să încetinească economia. Franța plătește în prezent o primă de 155 de puncte de bază (1,55%) față de Germania la împrumuturile pe 10 ani, cel mai ridicat nivel din ultimele decenii.

„Condițiile de finanțare s-au înăsprit de la ultima reuniune a Consiliului guvernatorilor, ceea ce este probabil să afecteze atât inflația, cât și creșterea economică”, a transmis BCE.

Risc major de instabilitate financiară, cu inflația mult peste ținta de 2% a BCE

În același timp, Lagarde a declarat că randamentele obligațiunilor suverane sunt susceptibile să rămână ridicate pentru statele puternic îndatorate din zona euro, iar BCE trebuie să țină cont de acest lucru.

De notat că, pe măsură ce riscul unei intervenții a BCE pe piețele de datorie se intensifică, ritmul de creștere al prețurilor de consum este deja de aproape două ori peste ținta de 2%. Printr-o posibilă intervenție, BCE ar vrea în să evite turbulențe pe piețe care ar putea declanșa o recesiune sau o instabilitate financiară mai amplă.

Din acest motiv, marea majoritate a economiștilor chestionați de Reuters estimează doar una sau două noi majorări ale dobânzilor înainte de încheierea actualului ciclu de înăsprire monetară.

„Ceea ce ne ghidează este mandatul nostru privind stabilitatea prețurilor”, a mai declarat Lagarde.

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