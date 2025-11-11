BCE: Intrarea produselor „made in China” pe piața UE la prețuri de dumping a început înainte de majorarea tarifelor ale SUA

Cererea slabă de pe piața internă a Chinei, mai degrabă decât tarifele vamale ale SUA, este principalul motiv pentru care companiile chineze vând bunurile pe care le produc în exces la prețuri extrem de mici pe piața europeană, punându-i în dificultate pe producătorilor locali, se arată într-un studiu publicat marți de Banca Centrală Europeană (BCE).

Comisia Europeană e tot mai presată să acționeze pentru a stăvili importurile în creștere din China, deoarece tarifele vamale din SUA obligă Beijing să găsească noi piețe de desfacere pentru produsele sale pe care acum se străduie să le vândă.

„Escaladarea tensiunilor comerciale dintre Statele Unite și China ar putea duce la o reorientare suplimentară a exporturilor chinezești către Europa”, scrie în Buletinul Economic al BCE.

„Cu toate acestea, creșterea importurilor de bunuri chinezești în UE a început înainte de escaladarea tensiunilor comerciale și coincide în schimb cu scăderea consumului în China”, adaugă BCE.

BCE susține că începutul tendinței actuale poate fi datat în 2021, când recesiunea pieței imobiliare din China a redus cererea internă și a început să afecteze investițiile în imobiliare, un sector sensibil la importuri.

În același timp, subvențiile acordate unităților industriale, care urmăreau stabilitatea expansiunii economice, au creat un excedent de capacitate de producție companiile angrenându-se într-un război al prețurilor, determinându-le în final să se orienteze spre piețele externe.

„Pentru a se extinde în străinătate, firmele trebuie să câștige în competitivitate. De obicei, acestea fac acest lucru prin reducerea costurilor marginale și a prețurilor pe termen scurt sau prin acceptarea unor marje de profit mai mici și, în unele cazuri, chiar a pierderilor,” subliniază BCE.

Pe de altă parte, o serie de factori din China, precum cererea slabă a consumatorilor, politicile comerciale și concentrarea pe asigurarea din producția internă a bunurilor cheie, restricționează și mai mult cererea pentru importuri și indică o schimbare structurală a comerțului internațional al Chinei, plasând excedentul comercial pe o tendință crescătoare.

