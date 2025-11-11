cursdeguvernare

Newsletter
Contact
marți

11 noiembrie, 2025

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Stiri

BCE: Intrarea produselor „made in China” pe piața UE la prețuri de dumping a început înainte de majorarea tarifelor ale SUA

Rss
De Razvan Diaconu

11 noiembrie, 2025

Cererea slabă de pe piața internă a Chinei, mai degrabă decât tarifele vamale ale SUA, este principalul motiv pentru care companiile chineze vând bunurile pe care le produc în exces la prețuri extrem de mici pe piața europeană, punându-i în dificultate pe producătorilor locali, se arată într-un studiu publicat marți de Banca Centrală Europeană (BCE).

Comisia Europeană e tot mai presată să acționeze pentru a stăvili importurile în creștere din China, deoarece tarifele vamale din SUA obligă Beijing să găsească noi piețe de desfacere pentru produsele sale pe care acum se străduie să le vândă.

 „Escaladarea tensiunilor comerciale dintre Statele Unite și China ar putea duce la o reorientare suplimentară a exporturilor chinezești către Europa”, scrie în Buletinul Economic al BCE.
Cu toate acestea, creșterea importurilor de bunuri chinezești în UE a început înainte de escaladarea tensiunilor comerciale și coincide în schimb cu scăderea consumului în China”, adaugă BCE.


BCE susține că începutul tendinței actuale poate fi datat în 2021, când recesiunea pieței imobiliare din China a redus cererea internă și a început să afecteze investițiile în imobiliare, un sector sensibil la importuri.

În același timp, subvențiile acordate unităților industriale, care urmăreau stabilitatea expansiunii economice, au creat un excedent de capacitate de producție companiile angrenându-se într-un război al prețurilor, determinându-le în final să se orienteze spre piețele externe.

„Pentru a se extinde în străinătate, firmele trebuie să câștige în competitivitate. De obicei, acestea fac acest lucru prin reducerea costurilor marginale și a prețurilor pe termen scurt sau prin acceptarea unor marje de profit mai mici și, în unele cazuri, chiar a pierderilor,” subliniază BCE.

Pe de altă parte, o serie de factori din China, precum cererea slabă a consumatorilor, politicile comerciale și concentrarea pe asigurarea din producția internă a bunurilor cheie, restricționează și mai mult cererea pentru importuri și indică o schimbare structurală a comerțului internațional al Chinei, plasând excedentul comercial pe o tendință crescătoare.

Cititi si: China cere încheierea războaielor comerciale și militează pentru o lume multipolară

***


Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , , , , ,

citește și

China cere încheierea războaielor comerciale și militează pentru o lume multipolară

Presiune pe Europa pentru a tempera importurile din China: „Dacă o parte are o sabie grea, iar cealaltă un cuțit de buzunar tocit, nu e o luptă corectă”

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

cursdeguvernare

Facebook Linkedin Twitter Rss
Opiniile prezentate pe acest site, precum și comentariile la articole cad în responsabilitatea exclusivă a autorilor.

©Copyright - SC Varianta Media SRL

Citește și:

Alarmă nouă: Scădere bruscă a gradului de ocupare – în cel mai mare ritm de după pandemie. Industria – victima principală. IT-ul pierde și el 30.000 de joburi. Către ce se îndreaptă piața muncii? O comparație cu statele UE

Chestiunea
O nouă realitate în economia României se strecoară printre datele

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți