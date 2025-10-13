BCE: Euro digital ar putea atrage până la 700 de miliarde de euro din depozitele bancare, în scenariul unor retrageri masive

Un euro digital ar putea atrage până la 700 de miliarde de euro din depozite, în cazul unei retrageri masive de la băncile comerciale, împingând 13 bănci din zona euro într-o criză de lichiditate, potrivit unei simulări a Băncii Centrale Europene (BCE), transmite Reuters.

Studiul, solicitat de legislatorii europeni, a avut scopul de a evalua riscurile pe care o monedă digitală – practic un portofel electronic garantat de BCE – le-ar putea reprezenta pentru sectorul bancar în diferite scenarii, inclusiv într-un ipotetic caz de „fugă spre siguranță”.

BCE a prezentat moneda digitală ca o alternativă la mijloacele de plată dominate de SUA, dar bancherii și unii parlamentari se tem că aceasta ar putea goli vistieria băncilor.

Studiul BCE a constatat că, în cazul unei retrageri fără precedent de la băncile comerciale, deținătorii de depozite ar scoate 699 de miliarde de euro din băncile din zona euro pentru a-i parca în euro digitali, dacă limita pentru deținerea individuală ar fi stabilită la 3.000 de euro fiecare.

Aceasta reprezintă 8,2% din totalul depozitelor de retail la vedere, deși impactul ar fi mai mare pentru băncile mici și pentru băncile de retail, a precizat BCE.

În acest scenariu, pe care BCE l-a descris drept foarte puțin probabil, 13 dintre cele 2.025 de bănci analizate ar rămâne fără rezervele obligatorii de numerar, așa cum sunt măsurate prin raportul de acoperire a lichidității (Liquidity Coverage Ratio).

„În era digitală, retragerile masive de la bănci se produc mult mai rapid și mai puternic decât înainte”

„Se pune un accent puternic pe cifrele agregate și încă văd un risc ca băncile mai mici, care se bazează mult pe depozitele de retail, să întâmpine probleme dacă limitele deținute sunt excesiv de mari”, a declarat Markus Ferber, parlamentar al Partidului Popular European. „În era digitală, retragerile masive de la bănci se produc mult mai rapid și mai puternic decât înainte. Așadar, există motive întemeiate să fim extrem de precauți.”

BCE a precizat că aceste cifre pot fi supraestimate, deoarece nu iau în considerare faptul că unii depozitari dețin mai multe conturi bancare.

În cadrul „scenariului business as usual” al BCE, în care deținătorii de depozite nu-și folosesc integral alocarea de euro digitali, puțin peste 100 de miliarde de euro ar părăsi vistieria băncilor, lăsând sectorul în limitele cerințelor de lichiditate, a arătat studiul.

Și chiar această ieșire de capital ar putea fi compensată de tendința în curs de a trece de la numerar la mijloace electronice de plată, ceea ce ar trebui să adauge la depozitele băncilor, a adăugat BCE.

BCE a mai simulat și limite individuale de deținere de 500 de euro, 1.000 de euro și 2.000 de euro, obținând estimări mai mici ale ieșirilor de capital.

„Analiza confirmă că limitele de deținere restricționează eficient ieșirile de depozite din sectorul bancar la niveluri care protejează stabilitatea sistemului financiar și sprijină formularea și implementarea corectă a politicii monetare”, a declarat BCE.

De asemenea, studiul a arătat că o limită de deținere de 3.000 de euro ar reduce rentabilitatea capitalului propriu al băncilor, în medie, cu 30 de puncte de bază, deși impactul variază de la o țară la alta.

„Poți face euro digital atractiv doar dacă ești dispus să deranjezi puțin băncile”, a declarat Fabio De Masi, membru al Parlamentului European și al partidului Alianța Sahra Wagenknecht din Germania.

Miniștrii de finanțe ai UE au convenit luna trecută asupra unei foi de parcurs pentru lansarea euro digital, dar și-au păstrat dreptul de a decide asupra introducerii sale finale și asupra limitei de deținere.

