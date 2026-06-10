BCE, în fața primei creșteri de dobândă din ultimii 3 ani. Analiștii: Lagarde vrea să arate că BCE a învățat din inflația post-pandemie

Banca Centrală Europeană (BCE) este așteptată să majoreze joi dobânzile-cheie pentru prima dată în aproape trei ani, potrivit agențiilor internaționale de presă. Această mișcare ar face ca BCE să fie prima dintre marile bănci centrale înăsprește politica monetară ca reacție la creșterea prețurilor la energie, legată de conflictul din Orientul Mijlociu.

Piețele dobânzilor futures indică per total spre o majorare a dobânzilor la reuniunea BCE de joi, 11 iunie, în condițiile în care războiul din Iran se dovedește a fi un factor inflaționist cu impact pe termen mai lung. De notat că. potrivit unui sondaj Reuters, 60% dintre economiști se așteaptă deja la o majorare suplimentară a dobânzilor în 2026, probabil în septembrie. Această estimare este în linie cu evaluările pieței dobânzilor futures, conform Reuters.

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Traderii vor urmări cu atenție și conferința de presă a BCE de după decizia privind dobânzile, conform Bloomberg.

„Lagarde ar putea oferi unele indicii privind următoarea mișcare a BCE, după ce în martie a transmis un mesaj neclar cu privire la perspectiva dobânzilor. Ne așteptăm ca ea să fie mai clară decât în trecut în privința faptului că o a doua majorare ar putea fi în pregătire”, a declarat Simona Delle Chiaie, economist-șef pentru zona euro la Bloomberg.

BCE va publica și noi proiecții macroeconomice odată cu decizia privind dobânzile, iar analiștii se așteaptă ca estimările privind inflația pentru 2026 și 2027 să fie revizuite semnificativ în sus.

Probabilitatea majorării dobânzilor de către BCE a crescut în contextul accelerării inflației din zona euro în luna mai. Potrivit datelor preliminare, prețurile de consum au crescut luna trecută un ritm anual de 3,2%, față de 3% în aprilie, mult peste ținta de inflație de 2% a băncii centrale. Inflația de bază, care exclude componente volatile precum energia și alimentele, a fost de 2,5%, în creștere de la 2,2% în aprilie.

„O majorare a dobânzii cu un sfert de punct procentual pare deja inclusă în așteptări pentru joi, economiștii fiind aproape unanimi în previziunile lor”, spune Michael Field, strateg-șef pentru piețele europene la Morningstar.

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După publicarea datelor privind inflația săptămâna trecută, datele de pe piața dobânzilor futures compilate de Bloomberg dădeau o probabilitate de aproximativ 97% ca BCE să majoreze dobânzile cu 0,25 puncte procentuale la reuniunea din iunie. Potrivit unui sondaj Reuters, peste 90% dintre economiști se așteaptă la o creștere a facilității de depozit la 2,25%, față de puțin peste jumătate în aprilie.

„Majorarea dobânzii în iunie ar servi în principal la păstrarea credibilității antiinflaționiste a BCE și la ancorarea așteptărilor. Dar, pe fondul diminuării din nou a speranțelor pentru un acord de pace în conflictul din Iran și al menținerii riscurilor ridicate de stagflație, președinta Christine Lagarde va dori probabil să păstreze deschisă ușa pentru o înăsprire suplimentară, dacă va fi necesar”, a afirmat și Martin Wolburg, economist senior la Generali Investments.

Potrivit lui Carsten Brzeski, șef pe macroeconomie la ING, decizia BCE va fi o majorare „de asigurare”, după criticile potrivit cărora BCE a reacționat lent în 2022.

Situația este totuși diferită acum de cea din 2022, deoarece BCE a început atunci să majoreze dobânzile la un nivel de inflație deja mult mai mare, de peste 8% în termeni anuali. Totuși, Brzeski consideră că majorarea din iunie va fi „o mișcare simbolică, subliniind determinarea BCE de a acționa”.

De notat că după prima reducere a dobânzilor de către BCE, în iunie 2024, un total de opt reduceri au dus rata facilității de depozit – rata efectivă de politică monetară a BCE – de la 4,00% la nivelul actual de 2,00%.

BCE trebuie să echilibreze inflația ridicată cu slăbirea activității economice

Analiștii mai arată că BCE trebuie să echilibreze inflația ridicată cu slăbirea activității economice, iar din acest motiv noile proiecții macroeconomice ale BCE vor fi probabil în centrul atenției investitorilor.

„Ne așteptăm la o revizuire a proiecțiilor”, a afirmat Alessandro Tentori, director de investiții pentru Europa la BNP Paribas AM.

Deși prognoza de creștere a PIB de 0,9% făcută în martie este în mare parte în linie cu consensul Bloomberg actual, de 0,8%, Tentori spune că estimările privind inflația ar putea fi revizuite în sus, având în vedere că estimările de consens se situează la 2,9%. Proiecțiile BCE din martie indicau o creștere de 2,6% în 2026.

„Presupunând că prețurile petrolului nu revin prea curând la nivelurile de dinaintea conflictului, estimările privind inflația pentru 2026 și 2027 vor trebui revizuite semnificativ în sus”, spune și Ulrike Kastens, economist senior la DWS.

În același timp, creșterea economică încetinește, după cum sugerează cea mai recentă citire a indicatorilor PMI. Indicele compozit S&P Global al managerilor de achiziții din zona euro a scăzut la 48,5 în mai, de la 48,8, marcând două luni consecutive de contracție pentru prima dată de la sfârșitul anului 2024.

„Creșterea economică încetinește, condițiile de creditare s-au înăsprit și există încă dovezi limitate privind efecte salariale secundare generalizate. În plus, politica monetară nu poate aborda cauzele profunde ale unui șoc de ofertă”, a mai spus și Wolburg de la Generali Investments.

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