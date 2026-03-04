BCE: Creditorii din zona euro ar putea fi afectați de extinderea utilizării stablecoins

Extinderea utilizării stablecoins (monedele digitale stabile, legate de dolar sau aur) în zona euro ar putea slăbi eficacitatea politicii monetare, ar putea reduce nivelul depozitelor bancare și diminua creditarea către economia reală, se arată într-un studiu publicat marți de Banca Centrală Europeană, transmite Reuters, citată de Agerpres.

Stablecoins rămân un produs de nișă, dar creșterea lor rapidă a sporit temerile că reglementarea nu ține pasul cu un produs care ar putea remodela activitatea băncilor comerciale și centrale.

Pentru creditorii tradiționali, problema cheie este că sporirea utilizării stablecoins i-ar putea determina pe clienți să-și mute banii din depozitele bancare, forțând băncile să obțină finanțare mai scumpă de pe piață.

„Cu alte cuvinte, stablecoins poate reduce nivelul creditelor pe care le pot furniza băncile economiei reale” susțin economiștii BCE.

Totuși, depozitele bancare din zona euro încă au în total aproximativ 17.000 miliarde de euro (19,7 miliarde de dolari), în timp ce piața globală stablecoin este estimată la aproximativ 300 miliarde de dolari, ceea ce sugerează că băncile încă nu se confruntă cu retrageri semnificative din depozite.

Pentru BCE, o problemă cheie este că cele mai multe stablecoins sunt ancorate de dolar, o monedă pe care nu o controlează.

Dacă activele bazate pe dolar câștigă teren în Europa, evoluțiile din afara blocului comunitar ar putea afecta lichiditatea și condițiile de cheltuieli, reducând influența instituției cu sediul la Frankfurt.

„Condițiile monetare externe ar putea afecta zona euro prin stablecoins”, ceea ce ar putea slăbi controlul BCE asupra condițiilor financiare, în special în perioadele dificile din punct de vedere financiar, se arată în document.

De asemenea, și BCE va avea de suferit dacă băncile vor fi afectate, deoarece economia zonei euro se bazează pe creditori pentru a transmite modificările de politică monetară către economia reală, astfel încât impact politicii monetare va fi mai puțin predictibil, avertizează economiștii BCE.

Și Comisia Europeană consideră că guvernele UE ar trebui să analizeze posibilitatea emiterii de active digitale denominate în euro, cum ar fi stablecoins și monede digitale bancare centrale (CBDC), și rezolvarea riscurilor legate de monedele digitale stabile ancorate de monede străine.

Instrumentele denominate în euro sunt responsabile pentru mai puțin de 1% din creșterea rapidă a pieței stablecoin, care este complet dominată de active denominate în dolari. Acest fapt creează un riscul ca inclusiv capitalul din Europa să ajungă în Statele Unite, alimentând cererea pentru active SUA, în detrimentul activelor europene, susțin oficialii UE.

Aceștia apreciază că guvernele UE ar trebui să caute să extindă piața datoriei denominată în euro prin „lansarea de către UE de proiecte finanțate în comun cu o valoare adăugată clară” și prin încurajarea companiilor și guvernelor din afara blocului comunitar să emită obligațiuni în euro, se arată în document.

