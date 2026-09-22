BCE avertizează că șocul energetic va menține inflația în Europa peste așteptări, atât ca nivel cât și ca durată

Prețurile la petrol și gaze naturale care cresc în ritm accelerat vor susține majoritatea tuturor celorlalte prețuri pe o pantă crescătoare pentru o perioadă mai lungă, inflația din zona euro urmând să intre probabil în intervalul țintă de 2% abia spre jumătatea anului viitor, a declarat economistul-șef al Băncii Centrale Europene. Philip Lane,

„Prin urmare, considerăm că efectele de runda a doua ale acestor scumpiri energetice vor duce la o inflație mai mare și mai persistentă, înainte ca IPC-ul să scadă spre ținta noastră spre jumătatea anului 2027”, a declarat Philip Lane pentru un cotidian elvețian, citat de Reuters.

Lane a adăugat că, până în prezent, nu s-a produs o propagare a prețurilor de la petrol și gaze către alte prețuri, în special la electricitate, însă un astfel de fenomen s-ar putea manifesta mai târziu în cursul anului, de exemplu în cazul scumpirilor la alimente.

„Până acum, din februarie și până în prezent, nu am observat o astfel de propagare, ceea ce reprezintă o veste bună. Totuși, al doilea val de creșteri ale prețurilor la energie pe care îl vedem astăzi va exercita probabil presiuni în sensul creșterii prețurilor la alimente, la energie în general – inclusiv la electricitate – și la bunuri de consum. În schimb, presiunile asupra prețurilor serviciilor ar trebui să rămână relativ moderate”, a mai precizat oficialul BCE.

În rândul țărilor din zona euro cresc însă îngrijorările, deoarece serviciile tind să fie o problemă secundară atunci când prețurile la benzină și motorină cresc cu procente de două cifre. Prețurile la pompă în Uniunea Europeană se situează la niveluri record: benzina s-a scumpit cu o medie ponderată de 29% din februarie, iar motorina cu până la 40%, tot ca medie ponderată.

Banca Centrală Europeană estimează că prețurile la motorină vor atinge un vârf până în octombrie; totuși, având în vedere restrângerea continuă a ofertei de motorină și perspectiva – oricât de incertă – ca Statele Unite să interzică exporturile acestui combustibil, aceste așteptări s-ar putea dovedi prea optimiste. Prețurile mai mari la combustibil au dus rata inflației din sectorul energetic în zona euro la 14,3% în luna august.

Măsurile de sprijin al economiei atenuează o parte din șocul energetic

Scenariul de bază al BCE rămâne acela că economia europeană ar trebui să continue să crească într-un ritm constant, dar modest, cu condiția ca șocul energetic să nu se intensifice în această toamnă. Lane afirmă că un șoc mai amplu și mai persistent ar frâna activitatea economică, însă subliniază și rolul de susținere al cheltuielilor publice din anumite părți ale Europei, inclusiv pachetul Germaniei pentru infrastructură și industria militară, precum și programul „Next Generation EU”.

De asemenea, el susține că Europa poate beneficia în continuare de pe urma inteligenței artificiale, chiar dacă nu se află în centrul activității globale din acest domeniu, deoarece un număr destul de mare de companii europene sunt implicate în sector. În opinia sa, inteligența artificială generează incertitudine pentru angajații din anumite profesii, dar ar trebui să sporească nivelul de trai per ansamblu și să aibă un efect net pozitiv asupra economiei în ansamblu.

În ceea ce privește finanțele publice, Lane afirmă că Germania dispune de marja fiscală necesară pentru un deficit bugetar în jur de 5% din PIB, în timp ce programul „Next Generation EU” se distinge prin faptul că implică fonduri europene specifice și nu ridică aceleași semne de întrebare privind sustenabilitatea datoriei. El adaugă însă că impulsul generat de cheltuielile publice este temporar și se va estompa în timp.