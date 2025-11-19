BCE – avertisment neobișnuit: Băncile europene se confruntă cu un risc „fără precedent de ridicat” de șocuri

Băncile din zona euro trebuie să se pregătească pentru șocuri fără precedent, care pot provoca perturbări grave cu consecințe ample asupra sistemelor financiare, a declarat marți Banca Centrală Europeană, în timp ce și-a prezentat prioritățile de supraveghere pentru următorii trei ani.

BCE susține de mult timp că băncile se confruntă cu o nouă realitate, cu șocuri mai frecvente — de la tarife comerciale la atacuri cibernetice — ceea ce le obligă să fie pregătite pentru o gamă largă de scenarii, fără a cunoaște natura exactă a următoarei crize.

Aceasta necesită rezerve solide de capital, infrastructură tehnologică actualizată, un management proactiv acordat la realitățile financiare și o supraveghere mai intruzivă.

Risc fără precedent de evenimente extreme, cu probabilitate scăzută

„Tensiunile geopolitice și schimbările politicilor comerciale, crizele climatice și legate de natură, schimbările demografice și perturbările tehnologice exacerbează vulnerabilitățile structurale, făcând ca probabilitatea unor evenimente extreme, cu probabilitate redusă, să fie fără precedent de ridicată”, a spus BCE într-o declarație.

Din acest motiv, consolidarea rezilienței băncilor la riscurile politice și la incertitudini va rămâne principala prioritate de supraveghere a BCE, cu accent pe asumarea prudentă a riscurilor și pe o capitalizare adecvată, a precizat instituția.

Având în vedere natura imprevizibilă a acestor riscuri, BCE intenționează să efectueze un test invers de stres, în care va stabili niveluri de diminuare a capitalului și le va cere fiecărei bănci să elaboreze scenarii care ar putea provoca astfel de pierderi.

Expunere la riscul geopolitic

„Acesta va ajuta și la stabilirea modului în care scenariile de risc geopolitic luate în calcul de bănci ar putea afecta condițiile de finanțare și lichiditate ale acestora”, a spus BCE.

Băncilor li s-a cerut să-și monitorizeze expunerea față de alte țări, atât prin operațiuni în străinătate, cât și prin credite acordate exportatorilor și prin valute străine.

Reuters a raportat săptămâna trecută că oficialii europeni iau în considerare măsuri pentru a îmbunătăți reziliența băncilor cu deficit de finanțare în dolari, analizând eventuale scenarii de penurie a monedei americane.

Vorbind ulterior într-o conferință de presă, Claudia Buch, șefa supravegherii din cadrul BCE, a declarat că pozițiile de lichiditate ale băncilor rămân „confortabile”, dar dependența lor de piețele financiare volatile pentru finanțare poate reprezenta un risc în perioade de criză.

Deocamdată, însă, băncile se descurcă bine.

Acțiunile bancare rămân sub vârfurile istorice, dar au crescut cu 46% de la începutul anului, iar băncile nu mai sunt tranzacționate sub valoarea contabilă — o preocupare persistentă pentru autoritățile de supraveghere în anii trecuți.

Băncile își dovedesc reziliența operațională, profitabilitatea este puternică, iar calitatea activelor este stabilă, datorită creșterii economice constante și inflației stabile, a spus BCE.

Astfel, cerințele lor generale de capital vor rămâne stabile în acest an, iar un buffer neobligatoriu, numit orientare Pilon 2, va fi chiar redus.

Cerințele și orientările privind capitalul propriu de nivel 1 (CET1) aplicabile în 2026 vor rămâne la 11,2%, a anunțat banca.

Mediul favorabil nu va dura

Totuși, un astfel de mediu favorabil este puțin probabil să dureze, a avertizat BCE.

„Persistă riscuri semnificative la adresa perspectivelor, în special ca urmare a tensiunilor comerciale SUA-UE și a riscurilor geopolitice mai largi, care ar putea afecta sectoare cu volume mari de export către Statele Unite, precum sectorul auto, chimic sau farmaceutic, ceea ce ar putea duce la scăderea calității activelor”, a spus BCE.

Piețele financiare sunt, de asemenea, predispuse la corecții bruște, autoritățile avertizând că prețurile activelor nu reflectă corect riscul politic, ceea ce duce la evaluări excesive.

BCE a mai spus că va examina standardele de creditare ale băncilor pentru a preveni apariția creditelor neperformante.

