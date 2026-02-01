cursdeguvernare

luni

2 februarie, 2026

Stiri

Ministerul Finanțelor: Baza de date prin care se vor monitoriza proiectele de parteneriat public-privat (PPP) și contractele de concesiune este în faza finală de implementare

De Mihai Gongoroi

1 februarie, 2026

Ministerul Finanțelor se află în faza finală de implementare a platformei IT pentru monitorizarea proiectelor de parteneriat public-privat (PPP) și a riscurilor fiscale asociate, potrivit unui răspuns transmis CursDeGuvernare.ro.  

Proiectul ”servicii de dezvoltare software pentru digitalizarea activității de monitorizare proiecte PPP/concesiune și de management a riscurilor fiscale aferente” este finanțat prin PNRR, iar odată cu operaționalizarea platformei se va realiza practic o bază de date cu proiectele/contractele de PPP și cele de concesiune de lucrări și servicii publice, arată Ministerul Finanțelor.

Platforma era programată inițial să devină operațională în decembrie 2025

Amintim că Finanțele sunt în consultări cu ministerele și autoritățile publice locale pentru realizarea unei liste de proiecte prioritare care să se facă prin PPP-uri, în condițiile în care Guvernul vrea să schimbe filosofia prin care atrage investiții străine directe (ISD) în România. Demersul este susținut în special de Ministerul Finanțelor, dar și alte ministere sunt implicate în eforturile guvernamentale de a prezenta posibililor parteneri oportunitățile de investiții în România.


În baza de date vor fi incluse și contractele de delegare de gestiune pentru servicii publice/utilități asigurate populației de către autorități locale, pentru care există obligație legală de raportare (Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006) din perspectiva stabilirii tratamentului statistic al acestora.

Ploieștiul, Brașovul și Timișoara pregătesc spitale în regim de PPP

De notat că, în ultimii ani, autorități locale (Ploiești, Timișoara, Brașov) au demarat studii preliminare sau studii de fezabilitate și fundamentare privind opțiunea de implementare a proiectelor sub forma PPP-urilor pentru spitale, aceste autorități locale având sprijinul unor instituții financiare internaționale precum International Finance Corporation (IFC) sau BERD.

***


