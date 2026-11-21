FBI-ul anchetează o aparentă breșă de securitate în baza sa de date națională cu informații criminale, care servește drept punte de legătură între forțele de ordine federale, statale și locale, au declarat pentru CNN două persoane la curent cu ancheta.

Intrarea neautorizată în Centrul Național de Informații Criminale (NCIC) de către niște presupuși hackeri este a doua breșă de acest gen din ultimele luni.

Baza de date NCIC este utilizată de forțele de ordine din întreaga țară pentru a partaja informații privind mandatele de arestare și verificările de antecedente.

Atacul, după mai multe incidente raportate de bănci și în sistemul de control al traficului aerian

Descoperirea celei mai recente intruziuni, în ultimele zile, survine în contextul în care administrația Trump a încercat să calmeze îngrijorarea publicului cu privire la securitatea cibernetică a națiunii, pe fondul unei serii de întreruperi de mare amploare care au afectat băncile, Agenția Națională de Securitate (NSA) și sistemul de control al traficului aerian al Administrației Federale a Aviației (FAA).

FBI-ul nu a răspuns imediat la solicitarea CNN privind oferirea unor comentarii.

Joi, după ce oficialii biroului au aflat despre cel mai recent incident de securitate cibernetică, directorul FBI, Kash Patel, a apărut la Fox News pentru a promova activitatea FBI în domeniul securității cibernetice.

Patel a profitat de această apariție pentru a discuta despre o operațiune finalizată cu câteva luni în urmă, menită să îndemne companiile să-și actualizeze sistemele și să împiedice hackerii să aibă acces la datele lor sensibile.

JPMorgan Chase, Mastercard și Visa semnalează un atac cibernetic asupra unor furnizori de servicii terți

JPMorganChase a declarat joi dimineață că „terții care furnizează servicii” gigantului bancar „au fost ținta unui atac cibernetic”.

„Pe baza anchetei noastre de până acum, considerăm că atacatorii au accesat anumite date de marketing deținute de acești furnizori, care ar putea include numele și adresele de e-mail ale unor clienți”, se mai precizează în comunicat.

„Serviciile noastre nu au suferit nicio întrerupere”, se arată în comunicat.

JPMorgan Chase, cea mai mare bancă din SUA, nu a dezvăluit când a avut loc atacul cibernetic și nici nu a numit companiile terțe care au fost vizate.

„Acolo unde este cazul, vom contacta direct clienții afectați și le vom oferi asistență, inclusiv monitorizarea gratuită a creditelor”, a precizat compania în comunicatul său.

JPMorgan Chase a declarat luni că a întâmpinat probleme tehnice care au provocat întârzieri în serviciile online la mai multe bănci importante din SUA și a atribuit întreruperea unei „erori de software”. Compania a declarat joi că nu a găsit „nicio legătură cu întreruperile de serviciu cu care s-au confruntat unii clienți la începutul acestei săptămâni” în ceea ce privește breșa de securitate a datelor furnizorului terț.

Mastercard a raportat, de asemenea, joi că unul dintre furnizorii săi terți a fost piratat, în timp ce Visa a declarat la începutul acestei săptămâni că era la curent cu faptul că unul dintre furnizorii săi terți a suferit o breșă de securitate.

„Acestea sunt asociate cu un incident care implică un furnizor de servicii terț din regiunea Asia-Pacific”, a precizat Visa în comunicatul său. „Sistemele Visa nu au fost implicate și nu au fost afectate. Niciun fel de date privind plățile, cum ar fi numerele de card, nu au fost afectate.”

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