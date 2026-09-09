Probleme tehnice la sistemele de control ale Poliției de Frontieră din R. Moldova: Bazele de date sunt nefuncționale, verificările se fac manual

Bazele de date ale Poliției de Frontieră din Republica Moldova sunt nefuncționale, din cauza unei probleme tehnice, motiv pentru care verificările se realizează manual. În aceste condiții, Poliția de Frontieră din România avertizează că se înregistrează timpi de așteptare ridicați.

„La această oră, se înregistrează o problemă tehnică la nivelul unuia dintre sistemele informaționale utilizate în procesul de control la frontieră. Până la remedierea acesteia, a fost dispusă aplicarea procedurilor alternative de înregistrare, astfel încât traficul de călători și mijloace de transport să nu fie sistat”, a transmis, miercuri, Poliția de Frontieră din Republica Moldova, potrivit News.ro.

Instituția anunță că specialiștii lucrează pentru restabilirea funcționalității sistemului.

La rândul lor, polițiștii de frontieră din România au transmis un avertisment pentru călători:

„Călătorii care intenționează să treacă granița în această dimineață trebuie să aibă în vedere întârzieri la control. Bazele de date ale autorităților din Republica Moldova sunt nefuncționale începând cu ora 06:30 (09.09.2026), din cauza unor probleme tehnice. Verificările se efectuează manual în acest moment”.

Situația pe puncte de trecere:

Ieșirea din România: se procesează în mod normal pe partea română, dar vehiculele așteaptă pe teritoriul Republicii Moldova.

Albița și Galați: în contextul controlului coordonat, care se desfășoară pe teritoriul României, mijloacele de transport așteaptă la autoritățile din Republica Moldova până la remedierea completă a defecțiunilor.

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