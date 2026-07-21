Cea mai mare instalație de stocare a energiei în baterii din România primește finanțare de la Banca Mondială

Aukera, platforma paneuropeană de stocare a energiei în baterii și energie din surse regenerabile, a anunțat marți semnarea unui contract de finanțare în valoare de 48,5 milioane EUR cu International Finance Corporation (IFC), divizia de sector privat a Băncii Mondiale, pentru a doua fază a Sistemului de Stocare a Energiei în Baterii (BESS) Gura Ialomiței din România.

Pachetul de finanțare cuprinde 40 milioane EUR finanțare CapEx și o tranșă suplimentară de 8,5 milioane EUR aferentă TVA, conform unui comunicat de presă.

Finanțarea va susține construcția capacității rămase de 100 MW/200 MWh, finalizând astfel proiectul de referință Gura Ialomiței al Aukera, de 250 MW/500 MWh – care va deveni cea mai mare capacitate operațională de stocare a energiei în baterii din România și una dintre cele mai mari din Europa Centrală și de Est.

Se estimează că a doua fază va intra în operare comercială la începutul anului 2027 – Prima fază a instalației de stocare, de 150 MW/300 MWh, a fost pusă în funcțiune la jumătatea lunii trecute

“Finanțarea se bazează pe succesul execuției Fazei 1 – 150 MW / 300 MWh – care a obținut o facilitate de credit de 60 milioane EUR de la Kommunalkredit Austria AG în noiembrie 2025 și a fost finalizat cu succes în iunie 2026. Cu două finanțări de proiect încheiate pentru ambele faze, implicând două instituții financiare internaționale și peste 100 milioane EUR finanțare prin împrumuturi, proiectul demonstrează capacitatea Aukera de a iniția, finanța, construi și opera în mod eficient infrastructura energetică de mare anvergură”, se arată în comunicat.

Pe măsură ce generarea de energie din surse regenerabile continuă să se extindă în România, stocarea de mare capacitate în baterii devine infrastructură critică – oferind flexibilitatea necesară pentru echilibrarea cererii și ofertei, susținerea stabilității rețelei și îmbunătățirea gradului de utilizare a rețelelor de transport existente.

Odată finalizat, Gura Ialomiței BESS va susține un sistem electro-energetic mai rezilient, permițând în același timp o integrare mai mare a energiei din surse regenerabile în rețeaua electrică din România, se arată în comunicat.

Aukera are peste 810 MW aflati în prezent în construcție sau în operare și un portofoliu de proiecte care depășește 14 GW

„Finalizarea cu succes a finanțării celei de-a doua faze a proiectului Gura Ialomiței transmite un semnal clar cu privire la calitatea acestui proiect și la oportunitatea existentă pe piața de stocare a energiei din România. În calitate de co-fondator al unei platforme active acum în cinci țări europene, atragerea capitalului internațional de această anvergură în România este deosebit de semnificativă. Gura Ialomiței BESS a asigurat până acum peste 100 milioane EUR finanțare prin împrumuturi, și este doar primul nostru proiect dintr-un portofoliu românesc care va fi substanțial”, a declarat Cătălin Breaban, Co-Fondator Aukera.

La rândul său, Aiden Yates, Director General la Divizia Finanțare Structurată de la Aukera, a declarat: „Finanțarea ambelor faze ale proiectului Gura Ialomiței – două finanțări de proiect cu două instituții internaționale – reflectă maturitatea capacității Aukera în finanțare structurată. Atragerea unui partener de calibrul IFC reprezintă un moment important pentru companie. Participarea acestora ne consolidează relațiile cu partenerii de finanțare și confirmă bancabilitatea proiectelor de stocare a energiei în baterii, proiecte susținute de o dezvoltare disciplinată și o implementare realizată de o echipă cu experiență”.

„Stocarea energiei în baterii deschide un nou capitol în tranziția energetică a României. Contribuind la pionieratul finanțării pentru acest sector emergent, IFC deschide calea pentru investiții private mai mari în viitorul energetic sustenabil și competitiv al țării. Un sistem energetic mai sigur și mai fiabil oferă, de asemenea, fundația pentru o economie mai competitivă, care poate susține crearea de locuri de muncă sustenabile”, a spus și Marcelo Castellanos, Country Manager al Grupului Băncii Mondiale pentru România.

Aukera este o platformă pan-europeană de energie regenerabilă axată pe BESS, cu sediul în Bruxelles. Cofondată în 2021 de Pascal Emsens și Cătălin Breaban, Aukera dezvoltă, finanțează, construiește și operează infrastructură de energie din surse regenerabile și de stocare în baterii pe cinci piețe europene – Regatul Unit, Germania, România, Italia și Belgia – cu peste 810 MW aflati în prezent în construcție sau în operare și un portofoliu de proiecte care depășește 14 GW.

Aukera este susținută de AtlasInvest, Reggeborgh și SFPIM (fondul suveran de investiții al Belgiei) și are birouri în Bruxelles, Londra, Edinburgh, Berlin, Roma și București.

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