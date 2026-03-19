Bătălia pe administrarea Fondului Proprietatea se reia: 3 administratori au transmis scrisori de intenție, printre care și societatea ce administrează fostul SIF Muntenia

Trei administratori de fonduri au transmis scrisori de intenție către Fondul Proprietatea (FP) pentru a lua parte la procesul de selecție a unui nou administrator al Fondului, potrivit unei informări către Bursa de Valori București (BVB) a boardului FP.

”Până la termenul-limită din 15 martie 2026, trei administratori de fond au transmis scrisori de intenție, după cum urmează:

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

INVL Asset Management UAB, împreună cu partenerul local Impetum Management S.R.L.

SAI Muntenia Invest S.A.

Comitetul de Remunerare și Nominalizare va informa piața de capital, în perioada următoare, cu privire la calendarul etapelor ulterioare ale procesului de selecție”, se arată în raportul FP transmis de Comitetul Reprezentanților.

SAI Muntenia Invest e controlată de fosturile SIF1 și SIF4. Ministerul Finanțelor a cooptat fostele SIF-uri pentru a reconfigura boardul

Contextul în care SAI Muntenia Invest (administratorul fostului SIF4) și-a arătat interesul de a prelua administrarea este unul relevant în ideea în care Franklin Templeton a primit un mandat limitat la ultima AGA, de doar un an, iar Impetum Management a fost respins încă de anul trecut ca posibil administrator după eforturile organizate de un grup de acționari de retail care au dat configurația boardului în toamna anului trecut.

Acționarii Fondului au decis, în AGA din finalul lunii februarie, să prelungească cu un singur an mandatul de administrator unic al Franklin Templeton, să respingă un program de răscumpărare și să revoce în același timp doi dintre membrii Comitetului Reprezentanților care au fost votați în finalul anului trecut cu sprijinul majoritar al acționarilor de retail, potrivit comunicatului cu deciziile din AGA, transmis bursei locale.

Deciziile au întrunit majoritate prin votul Ministerului Finanțelor, care controlează 11,57% din acțiunile FP, și al Lion Capital (fostul SIF1 – SIF Banat – Crișana, care controlează acum peste 10,5% din capitalul social al FP).

În locul membrilor de board selectați de acționarii FP în toamnă au fost aleși, la propunerea Ministerului Finanțelor, Alina-Mirela Petre și Ștefan Nanu, acesta din urmă fiind directorul general al Trezoreriei de stat din Minister. Astfel, după AGA din februarie, board-ul FP e compus din președintele Andrei Octav Moise și membrii Ștefan Nanu, Alina-Mirela Petre și Matej Rigelnik, acesta din urmă fiind reprezentantul fondurilor slovene de investiții care sunt acționare la FP.

De notat și faptul că SIF Banat Crișana a reușit în timp să preia controlul asupra SIF Muntenia și SIF Oltenia și activelor fondurilor respective.

