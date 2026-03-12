Bătălia pentru viitorii birocrați ai UE: Record de 170.000 de candidați pentru doar 1.500 de posturi influente la Bruxelles – țările se luptă pe influență pe termen lung

Uniunea Europeană se confruntă cu una dintre cele mai intense competiții de recrutare din ultimii ani. Concursul EPSO AD5 (Graduate Administrators), lansat în februarie și încheiat marți, a atras un număr record de 170.000 de aplicanți, potrivit European Personnel Selection Office (EPSO). Pentru comparație, ultimul concurs similar, din 2019, a avut 22.644 de candidați, iar estimările inițiale pentru 2026 erau de 50.000-55.000.

Posturile vizate sunt de nivel AD5 – punctul de intrare în cariera permanentă de funcționar european. Salariul de start se situează între 6.000 și 7.000 de euro pe lună, la care se adaugă alocații pentru expatriere, pensie generoasă și asigurări medicale complete. Cei selectați vor lucra în echipe multiculturale, ocupându-se de elaborarea politicilor, implementarea programelor și managementul resurselor.

Succesul în concurs nu garantează un loc de muncă imediat, ci oferă acces la o listă de rezervă din care instituțiile europene – Comisia, Parlamentul, Consiliul – pot recruta pe parcursul mai multor ani. Numărul locurilor estimate pe listă variază între 1.495 și 1.900.

Motivul pentru care acest concurs s-a transformat într-o „bătălie națională” este dublu. Oficial, guvernele caută să corecteze dezechilibrele geografice și să asigure legitimitatea democratică: politicile europene sunt mai puternice dacă sunt modelate de talente din toate colțurile UE. Neoficial, experții subliniază importanța influenței pe termen lung: funcționarii AD5 de azi vor ajunge în 10–20 de ani în poziții de conducere, iar perspectiva și cultura pe care le aduc în procesul decizional contează enorm.

Unele state au investit masiv în pregătirea candidaților din țările lor, în special cele subreprezentate:

Suedia: aproape 7 ani de training guvernamental gratuit, cu liste de așteptare și sesiuni suplimentare pentru candidați.

aproape 7 ani de training guvernamental gratuit, cu liste de așteptare și sesiuni suplimentare pentru candidați. Olanda: „Talent network” cu materiale și cursuri gratuite; în 2019, olandezii reprezentau doar 2% din candidați, deși au 3,9% din populația UE.

„Talent network” cu materiale și cursuri gratuite; în 2019, olandezii reprezentau doar 2% din candidați, deși au 3,9% din populația UE. Polonia și Irlanda: campanii pe social media și sesiuni intensive de pregătire pentru testele de raționament.

campanii pe social media și sesiuni intensive de pregătire pentru testele de raționament. Germania: mobilizare recentă pentru a recupera terenul pierdut.

Pe de altă parte, Italia domină detașat cu 79.450 de candidați, urmată de Franța (10.939), Germania (11.705) și Grecia (10.087). România a înregistrat 7.430 de aplicanți, un număr solid, dar proporțional cu populația țării rămâne mediu, fără campanii vizibile ca cele nordice.

Comisia Europeană a decis în noiembrie 2025 să ia în considerare naționalitatea la selecția finală pentru gradele AD5–AD8, pentru a asigura echilibrul geografic.

Examenul virtual, care include raționament, cunoștințe UE și competențe digitale, va avea loc în lunile următoare, iar doar aproximativ 3% dintre candidați vor ajunge pe lista de rezervă. Cererea pentru cursuri de pregătire a explodat, firmele private raportând interes record.

Analiștii citat de Politico consideră că această competiție reflectă o schimbare strategică: după crizele recente (Brexit, pandemie, război în Ucraina), statele membre înțeleg că puterea reală la Bruxelles nu se află doar în Consiliu sau Parlament, ci și în birourile funcționarilor permanenți care scriu directivele și implementează regulile.

„Echilibrul geografic nu este doar o chestiune de statistici – este despre legitimitate și supraviețuirea proiectului european”, subliniază experții.

