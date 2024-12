Bătălia pentru ”cheile României”: Justiția a anulat pe 4 decembrie licitația pentru Cloudul guvernamental, câștigată de o firmă apropiată de Sebastian Ghiță și organizată de STS

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS) a acordat în această vară un contract de 427 de milioane de lei unei asocieri de firme formate din companiile Metaminds și Trencadis Corp, după o evaluare și rapoarte ”secretizate fără temei” – a decis Justiția.

Dar nu doar banii sunt problema:

există o miză mult mai mare, anume accesul la bazele de date ale instituțiilor din România:

Înțelegerea contractuală privea realizarea infrastructurii pentru cloud-ul guvernamental, care va reuni bazele de date ale instituțiilor publice în scopul de a permite românilor accesul digital la documente și date din partea statului român.

Metaminds este o companie înființată de foști angajați ai lui Sebastian Ghiță încă din 2015 (Sebastian Ghiță a fugit din țară în decembrie 2016, în Serbia) și transferată apoi, după ce și-a schimbat numele vechi în cel actual (în 2019), către alți salariați tot din companiile lui Sebastian Ghiță.

Aceștia neagă că ar mai ține legătura cu Sebastian Ghiță.

Dar noua firmă (înființată pe alt nume încă pe când Sebastian Ghiță era în țară) e abonată la mai toate contractele strategice ale digitalizării României.

Ofertele depuse pentru acordarea contractului de achiziție a bazelor de date necesare Cloud-ului guvernamental au fost greșit evaluate și pe baza unor rapoarte secretizate fără temei de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) :

acestea sunt constatările Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) și menținute de Curtea de Apel într-o sentință publicată săptămâna trecută, pe 4 decembrie în dosarul 6056/2/2024 – chiar ziua în care CSAT decidea că Rusia s-a implicat în turul 1 al alegerilor prezidențiale.

Judecătorii au respins, pe 4 decembrie, cererile STS și Metaminds, firma desemnată câștigătoare a licitației, care au solicitat anularea deciziei de Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor de reevaluarea și desecretizare a rapoartelor de evaluare a ofertelor.

Licitaţia avea o valoare estimată de 576 mil. lei şi are ca obiect achiziţia a cel puţin aproximativ 400 de servere de procesare şi stocare şi de back-up, dar şi a numeroase alte echipamente.

Teoretic, așa cum anunța ministrul Digitalizării, cloud-ul guvernamental trebuia să fie activ încă din mijlocul anului următor.

Pe lângă miza strategică a controlului clodului guvernamental, nici miza financiară nu e de ignorat: Practic, după secretizarea abuzivă a evaluărilor ofertelor, echipamentele tehnice pentru a susține bazele de date ar putea să nu fie cumpărate până în 2026, an în care expiră finanțarea prin PNRR.

Problema bazelor de date a României – care vor fi adunate în cloudul guvernamental e o chestiune de securitate națională, mai ales în acest moment în care partidele ”suveraniste” au sprijinul explicit al Rusiei și beneficiază de know-how și finanțări netransparente sau ilegale.

Sebastian Ghiță face parte din axa așa numit ”suveranistă” din România – în 2016 a înființat partidul de extremă dreapta ”Partidul România Unită” pe care l-a finanțat și l-a susținut mediati prin postul RTV – și pe listele căruia a candidat; partidul a luat doar 2,7% la alegerile parlamentare din 11 decembrie 2016 – iar Sebastian Ghiță avea să fugă în Serbia 10 zile mai târziu.

În prezent este un susținător tenace al lui Călin Georgescu, la promovarea căruia s-a aliniat și RTV, postul său de televiziune, acum susținător al lui Călin Georgescu.

Cloud-ul guvernamental este o infrastructură care adună într-un singur loc toate serverele și bazele de date ale instituțiilor publice din România. Odată implementat instituțiile statului vor putea comunica între ele, astfel încât cetățenii să nu se mai plimbe după actele de care au nevoie de la o instituție la alta.

Platforma de cloud guvernamental e programată să devină complet operațională la 31 decembrie 2025 și va necesita fonduri totale de 374,73 milioane de euro (1,86 miliarde de lei), acoperite prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), potrivit Executivului.

Cel puțin 30 de autorități și instituții publice vor fi conectate la cloud-ul guvernamental și îl vor utiliza până la finalul anului 2025.

În culisele serviciilor secrete românești se dă o adevărată bătălie pentru controlul acestor date și e greu de evaluat – date fiind circumstanțele războiului hibrid declanșat de Rusia asupra României – ce instituție e în acest moment capabilă să protejeze aceste date:

potrivit legii (OUG din marti 2024), administrarea cloudului va fi făcută de SRI și STS.

Metaminds – compania care participă la licitațiile strategice – născută de avatarii lui Sebastian Ghiță

Inițial, compania Metaminds s-a numit Novatech Integrated Solutions SRL. Firma a fost înființată în august 2015, la câteva luni după ce a început rumărirea penală a lui Sebastian Ghiță – și a fost condusă de parteneri sau foști angajați ai lui Sebastian Ghiță. Liviu Uruc și Răzvan Băicoianu au fost primii acționari. Uruc a fost angajat al România TV, postul fondat de Ghiță.

Uruc este legat de Ghiță și prin intermediul lui Alexandru Iacobescu, fost manager al clubului de baschet Asesoft.

Novatech Integrated Solutions SRL și-a schimbat numele în Metaminds în decembrie 2019, iar acționarii sunt tot oameni legați de Sebastian Ghiță:

Servicebridge Partners SA (48%), Metacapital holding SA (30,32%), Andrei Cruceru (17,28%), Giorgia Bordușanu (4,4%). Ultimii doi sunt și acționari în cele 2 firme care sunt parteneri în Metaminds. Servicebridge Partners SA este, de exemplu, e controlată direct și prin alte firme de Andrei Cruceru, Marius Ionuț Marinescu și Giorgia Bordușanu. Metacapital este controlată de acționarul unic Ovidiu Marius Ghiman.

Astfel reiese că acționarul principal este Andrei Cruceru.

Andrei Cruceru și Georgia Burdușanu au fost directori (pentru sectorul public și de comunicare) din Asesoft, compania mamă a imperiului IT creat de Sebastian Ghiță. Fostul deputat PSD a fugut din țară în momentul în care era cercetat inclusiv pentru contractele IT pe care companiile sale le obținea de la stat.

Cealaltă firmă care a câștigat, prin consorțiu, licitația pentru cloud este Trencadis Corp, partnerii Metaminds în acest contract, este o companie fondată de Radu Negulescu. Acesta este unul din oamenii din spatele imaginii online ale lui Klaus Iohannis. Actualul acționar din acest moment este Marian Murguleț.

Licitația – Punctaj maximum la secret. Contestația a venit de la o companie austriacă

Pe 25 iulie, STS anunța că din cele șapte oferte depuse pentru contractul pentru bazele de date de a ales oferta Metaminds. Compania a participat alături de Trencadis Corp. într-o asociere.

Punctajul obținut din partea STS de oferta Metaminds a fost una perfectă, 100 de puncte din 100 posibile. Metaminds a cerut 427,18 milioane de lei pentru a realizarea contractul, cu 26 milioane de lei mai puțin decât oferta de pe locul doi.

Ofertele companiilor, dar și raportul prin care angajații STS au acordat punctajul perfect ofertei Metaminds nu a fost făcut public competitorilor.

Decizia STS de secretizare a fost considera abuzivă, conform deciziilor CNSC și întărite de instanțe.

Din cei șapte competitori, societatea Kontron Services România SRL este cea a contestat desemnarea Metaminds ca firma câștigătoare a contractului cu punctajul maxim fără că evaluarea să fie publică.

Kontron Services face parte din corporație austriacă cu același nume, Kontron Services AG. Compania oferă servicii de consultanţă, soluţii şi servicii IT în Europa Centrală şi de Est şi în regiunea ţărilor vorbitoare de limbă germană.

Oferta Kontron Services a adunat din partea STS 96,81 de punctea. Compania austriacă cerea 453,49 milioane de lei.

Ce a decis CNSC și a menținut instanța

Curtea de Apel București a decis pe săptămâna trecută, pe 4 decembrie, să mențină decizia nr. 2575/C11/2719/12.09.2024 a Consiliului Naționale de Soluționare a Contestațiilor, hotărâre luată la contestația depusă de Kontron.

„Solicită anularea actelor sub aspectul că anumite informații au fost calificate în mod eronat drept confidențiale de către autoritatea contractantă”, se precizează în decizia CNSC. Este vorba în primul rând de anularea comunicării privind rezultatul procedurii nr. 361710 din 25.07.2024, a raportului procedurii cu nr. 361701 din 24.07.2024, precum şi a tuturor actelor subsecvente sau în legătură cu acestea.

„Acordarea accesului la informațiile calificate în mod eronat drept confidențiale din celelalte oferte depuse în procedură, precum şi la informațiile privind evaluarea acestor oferte care au fost în mod eronat calificate drept confidențiale”, se mai precizează în decizia CNSC.

Reevaluarea și posibilitatea de noi contestații

CNSC a considerat că STS trebuie să reevalueze toate ofertele depuse după ce petenții vor ataca decizia consiliului și aceasta va fi menținută de instanță. Ceea ce s-a întâmplat.

Astfel, în 10 zile din momentul e comunicarea Curții de Apel București va ajuns pe STS, serviciul de informații va trebui să reevaluarea celor șapte oferte. Adjunctul Economic al Directorul STS, general-maior Marian-Cosmin Rădoi este cel care a coordonat procedura de achiziție. Directorul STS este generalul Ionel-Sorin Bălan.

Prin decizia CNSC menținută de Curtea de Apel, STS are obligarea trebuie să „reevalueze oferta declarate drept câștigătoare”. În plus, după publicarea documentelor de evaluare a ofertei, se vor depune noi contestații „sub aspectul motivelor care vor fi prezentate ca urmare a obţinerii accesului la documentele din cadrul acestei oferte, respectiv documentele privind evaluarea acesteia, în conformitate cu prevederile legale aplicabile accesului la acest tip de informaţii”, scrie în decizia CNSC.

Celelalte oferte depuse în procedură. Și aici, se vor putea depune noi contestații după publicarea informațiilor.

Mataminds în digitalizarea României

Compania Metaminds SA, fosta Novatech Integrated Solutions SRL. Firma e înființată și condusă de parteneri sau foști angajați ai lui Sebastian Ghiță. Liviu Uruc și Răzvan Băicoianu au fost primii acționari. Uruc a fost angajat al România TV, postul fondat de Ghiță.

Uruc este legat de Ghiță și prin intermediul lui Alexandru Iacobescu, fost manager al clubului de baschet Asesoft.

Metaminds s-a specializat în contracte cu statul, în special cu ANAF și Ministerul de Finanțe.

În ianuarie 2023, Ministerul de Finanțe a anunțat rezultatul unei licitații de 25,5 milioane de lei, bani din PNRR, parte din procesul de digitalizare ANAF. Metaminds va realiza și sistemul de arhivare electronică pentru Ministerul de Finanțe. Contractul pentru proiectul de 15,9 milioane de lei a fost semnat în 2022. Contractul a fost câștigat în asociere cu Phoenix IT și One Software SRL din Prahova.

Metaminds a mai primit un contract de la Ministerul de Finanțe în septembrie 2020. De această dată pentru „furnizare cu servicii asociate privind achiziția de soluție hardware-software pentru efectuarea și restaurarea salvărilor de siguranță, cu servicii asociate de instalare, punere în funcțiune, testare și instruire”. Valoarea contractului a fost de 16,4 milioane de lei.

Firma este cercetată și de Consiliul Concunței, alături de ale companii, privind posibile trucări ale unor licitații publice

având ca obiect comercializarea echipamentelor de tehnologia informației și comunicații furnizate de către Cisco Systems Romania SRL.

Conform datelor disponibile la Ministerul Finanțelor, Metaminds a avut în 2023 o cifră de afaceri de 243 milioane de lei, 43 de angajați și un profit net de 7,4 milioane de lei.

Acționarii neagă că ar mai întreține legăturile cu Sebastian Ghiță

Acționarii care controlează compania Metaminds – foști salariți ai lui Ghiță – se jură că nu mai au nicio legătură cu acesta.

În comunicările căre presă, Andrei Cruceru a negat că mai ține legătura cu Sebastian Ghiță sau că afacerile sale depind de fostul deputat.

Într-un răspuns transmis pentru Digitalio (https://digitalio.ro/2024/06/27/metaminds-anchetata-de-concurenta-a-avut-in-2023-contracte-de-264-milioane-de-lei/), acționarii firmei neagă orice legătură cu Sebastian Ghiță, în afară de perioada când au lucrat în directoratul firmelor sale.

„Sebastian Ghiță nu a avut și nu are nicio legătură cu compania noastră. După 12 ani petrecuți în HP și IBM, am lucrat doi ani la o companie din grupul Asesoft, însă asta nu înseamnă că societatea pe care am fondat-o și o conduc astăzi are vreo legătură cu acesta. Metaminds este o entitate independentă, condusă de o echipă de profesioniști dedicați și integri, fără influența sau controlul vreunei alte entități externe.

Andrei Cruceru este cel care l-a denunţat pe Dan Stroe, directorul de achiziţii al ANAF pentru luare de mită, la cinci ani după întâlnirea la care a fost martor.

Cloud-ul guvernaental riscă să nu mai poată fi activat în 2025

Dacă CNSC considera că evaluarea contractului pentru servere trebuie publicat pentru a permite apoi companiilor să facă alte contestații, Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) semna un alt contract, cu Vodafone, de aproape jumătate de miliard de lei pentru cloud-ul guvernamental.

Conform angajamentelor statului român în cadrul Planului Național de Redreasare și Reziliență finanțat de Comisia Europeană, românii ar trebuie să aibă până la sfârșitul anului viitor.

În plus, Bogdan Ivan, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, anunță că acest Cloud ar putea fi activ chiar de la mijlocul anului 2025.

„Tehnologia cloud implementată în următoarele 9 luni în administrația publică aduce economii de sute de milioane de lei pentru bugetul de stat, pentru că instituțiile nu vor mai investi insular în gestionarea soluțiilor digitale. Din 2025, sistemele informatice ale instituțiilor publice din România vor vorbi aceeași limbă, vor fi interoperabile unele cu celelalte – dar și cu cele europene”, a precizat Bogdan Ivan.

„Da, este un risc să fie ceva amânări. Sper să nu fie cazul. Poate nu vor fi contestații. Fără echipamentele din licitația STS, cloud-ul guvernamental nu va putea fi funcțional. Nu văr cum ar fi posibil”, ne-a declarat un oficial implicat în implementarea legislației legate de cloud-ul guvernamental.

Sebastian Ghiță și ”mișcarea suveranistă”

Sebastian Ghiță face parte din axa așa numit ”suveranistă” din România.

În 2016 a înființat partidul de extremă dreapta ”Partidul România Unită” pe care l-a finanțat și l-a susținut mediatic prin postul RTV.

A candidat pe listele acestui partid, însă a luat doar 2,7% la alegerile parlamentare din 11 decembrie 2016 . Peste doar 10 zile, rămas fără imunitate parlamentară, Sebastian Ghiță fugea din țară.

În prezent este un susținător tenace al lui Călin Georgescu, la promovarea căruia s-a aliniat și postul RTV, alături de Realitatea TV (Marcel Păcurariu și Cosmin Gușă) – care susțin cadidații și partidele asa numit ”suveraniste” și narativele anti-europene și ale apropierii de Rusia.

